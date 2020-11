Forstarbeiter in Werthenstein von gefällter Tanne überrollt und erheblich verletzt Bei Forstarbeiten im Langnauerwald in Schachen ist ein Mann mit den Beinen unter einem Baum eingeklemmt. Der 60-Jährige wurde nach den Bergungsarbeiten mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

(zim) Am Mittwoch, kurz vor 14.30 Uhr, war ein 60-jähriger Mann im Langnauerwald in Werthenstein, Ortsteil Schachen, mit Forstarbeiten beschäftigt. Nach dem Fällen einer Tanne rollte der Stamm im abfallenden Gelände zur Seite und klemmte die Beine des Mannes ein, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bei der Bergung des Verunfallten standen mehrere Rettungskräfte im Einsatz. Der Mann wurde anschliessend durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Er erlitt Verletzungen an den Beinen.

Im Einsatz standen die Sützpunktfeuerwehr Emmen, der Rettungsdienst 144, ein Rettungshelikopter der Rega und Einsatzkräfte der Polizei.