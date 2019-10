Fragen zum neuen Luzerner Theater – Abriss kann möglicherweise nicht erfolgen Politiker wollen vom Luzerner Stadtrat wissen, was die Meinungen der eidgenössischen Kommissionen zu bedeuten haben.

Bleibt es bestehen? Das Luzerner Theater an der Reuss in der Altstadt. (Bild: Eveline Beerkircher, 10. Oktober 2019)



(rk) Das Luzerner Theater kann möglicherweise nicht abgerissen werden, da der Bund einen Teil des 180-jährigen Gebäudes als schützenswert einstuft (wir berichteten). Das ruft nun die Politik auf den Plan. Die CVP will in einer Interpellation vom Stadtrat wissen, wie er das Gutachten des Bundes interpretiert. Zudem soll er auch erste Angaben zu den Betriebskosten eines neuen Theaters machen. Auch die SVP stellt Fragen zu den Finanzen: Unter anderem will sie in einer Interpellation wissen, ob der von der Stadt finanzierte Neubau des Theaters zu einer Steuererhöhung führen könnte.