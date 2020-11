Erstmals erhält die Fraktion der Grünen/Jungen Grünen Luzern ein Co-Präsidium Die Grüne/Junge Grüne-Fraktion des Kantons Luzern hat Rahel Estermann und Korintha Bärtsch ins Präsidium gewählt. Die beiden treten als Co-Leitung ab 1. Januar 2021 die Nachfolge der zurückgetretenen Fraktionspräsidentin Monique Frey an.

Die beiden Co-Fraktions-Präsidentinnen: Rahel Estermann (links) und Korintha Bärtsch. Bild PD

(zim) Rahel Estermann und Korintha Bärtsch übernehmen per 1. Januar nächsten Jahres das Präsidium der Grüne/Junge Grüne-Fraktion im Luzerner Kantonsrat. Sie treten die Nachfolge der langjährigen Fraktionspräsidentin Monique Frey an, die per Ende Jahr zurücktritt.

«Unsere Fraktionsstärke hat sich verdoppelt, wir haben zahlreiche motivierte Neuzugänge mit einem breiten Erfahrungsspektrum in der Fraktion. Zusammen mit den langjährigen Mitgliedern können wir nun die Arbeit auf mehr Schultern verteilen», wird Rahel Estermann in einer Medienmitteilung der Grünen/Jungen Grünen zitiert.

Die neue Co-Fraktionsleitung wolle das Gewicht der Grünen/Jungen Grünen im Kantonsrat erhöhen und würde auf einen offenen Dialog mit anderen Fraktionen setzen, heisst es in der Mitteilung weiter. Dazu Korintha Bärtsch: «Wir wollen den Kanton Luzern mitgestalten. Wir hören den anderen Fraktionen zu und wollen selbst gehört werden. Wir übernehmen Verantwortung und sind bereit Kompromisse zu schmieden, ohne unsere Ideale zu verlieren.» Für den ökologischen und solidarischen Neustart in den nächsten Jahren brauche es nicht nur die Grünen und Jungen Grünen, sondern man müsse dafür Mehrheiten schaffen.