Politik Gabriela Kurer tritt aus dem Kantonsrat zurück Per Ende der Dezembersession tritt die Kantonsrätin der Grünen zurück, da sie sich beruflich weiterentwickeln möchte.

Gabriela Kurer tritt per Ende Dezember zurück. Bild: PD

Die Horwer Unternehmerin Gabriela Kurer holte für die Grünen im Wahlkreis Luzern-Land 2019 einen dritten Sitz. Dabei nahm sie Einsitz in der Planungs- und Finanzkommission. Wie die Fraktion der Grünen in einer Mitteilung schreibt, brauchte sie durch ihre Erfahrungen im Finanz- und Rechnungswesen in ihrer eigenen Firma nur wenig Anlaufzeit.

Fabrizio Misticoni. Bild: PD

In Zukunft möchte sie sich intensiv auf ihre berufliche Weiterentwicklung konzentrieren, weshalb sie ihr Arbeitspensum erhöht und per Ende der Dezembersession als Kantonsrätin zurücktritt. Sie wird jedoch weiterhin als Vorstandsmitglied und Verantwortliche für die Buchhaltung bleiben. Ihr Sitz in der Planungs- und Finanzkommission wird der Surseer Kantonsrat Fabrizio Misticoni übernehmen. (rad)