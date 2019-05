Frau bei Bushaltestelle in der Stadt Luzern überfallen und verletzt

Bei der Bushaltestelle Kreuzstutz in der Stadt Luzern ist am vergangenen Wochenende eine Frau in eine Glasscheibe gestossen und beraubt worden. Die Frau zog sich dabei Schnittverletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen.