Frau stirbt bei Selbstunfall in Schötz Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in Schötz, auf der Eberseckerstrasse, ein Selbstunfall eines Personenwagens. Dabei wurde die 59 jährige Lenkerin so schwer verletzt, dass sie auf der Unfallstelle verstarb.

Das Unfallauto, in dem eine 59-jährige Frau tödlich verunglückte. Luzerner Polizei

(pd/chi) Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in Schötz, auf der Eberseckerstrasse im Gebiet Glänghof, ein Selbstunfall mit einem Personenwagen. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, kam die 59 jährige Lenkerin mit ihrem Fahrzeug auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen die Leitplanken, wobei der Personenwagen auf die Seite kippte und auf dem Dach zur Endlage kam.

Durch die Kollision verletzte sich die Lenkerin so schwer, dass sie vor Ort verstarb. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Strecke zwischen Schötz und Ebersecken für 3,5 Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen die Stützpunktfeuerwehr Willisau-Gettnau und die Feuerwehr Schötz. Am Personenwagen und der Strasseneinrichtung entstand ein Sachschaden in der Höhe von insgesamt 8‘000 Franken, wie es in der Mitteilung weiter heisst.



Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.