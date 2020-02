Kolumne Frei und schräg: Wieso die Landfasnacht mir mehr entspricht Die Frage, welches die beste Fasnacht ist, sucht unsere Autorin jährlich aufs Neue heim. Sie findet: Es muss nicht jeder ein perfekter Paradiesvogel sein. Es zählt die Fantasie!

Welche Fasnacht ist besser? Jene in der Stadt Luzern oder jene in den Zentralschweizer Dörfern? Eine knifflige Frage, zumal ich in Obwalden aufgewachsen bin, mittlerweile aber in Luzern lebe. Muss ich diese Frage beantworten, komme ich mir vor, als würde ich einen Pfau mit einem Buntspecht vergleichen. In Luzern sind die Grende, Verkleidungen und Sujets bis ins letzte Detail hingebungsvoll gestaltet. Aufwendig, kunstvoll, oft prunkvoll, alles ist schön. Selbst gruselige Gestalten erfüllen höchste ästhetische Ansprüche. Das alles wirkt auf mich aber auch recht pompös und elitär. Hinzu kommen die vielen Regeln, die es zu befolgen gilt, damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Dabei dachte ich immer, bei der Fasnacht gehe es auch ein bisschen darum.

Obwohl auch die Vorbereitungen der Fasnächtler in Obwalden teils von langer Hand geplant und aufwendig sind, erscheinen mir doch mehr Wagen, Sujets und Verkleidungen dort einfacher gestaltet. Unperfektes, Schräges und Spontanes ist erlaubt. Es wird gebastelt und zweckentfremdet, und das darf dann auch so aussehen – egal ob mit oder ohne Grend. Das macht die Fasnacht meiner Meinung nach wilder und freier, aber keineswegs minder kreativ! Und die kurzfristig ausgedachten Geschichten zu den Sujets sind bisweilen so verrückt, dass ich oft verblüfft bin.

Wobei ich zugeben muss, dass ich zu einfache Vögel langweilig finde. Mische ich mich an einem der grossen Fasnachtstage in der Stadt unter das gemeine Fussvolk, hüpfen mir zu viele Menschen im Tierli-Overall herum. Auch wer auf dem Land mit einer Hawaii-Kette um den Hals im Cheli-Zelt sitzt, zwitschert auf die Frage «Wer bist du?» nicht das Originellste. Es muss ja nicht jeder ein Paradiesvogel sein, aber ein bisschen mehr Fantasie liegt doch drin! Damit hoffe ich, die jährlich anstehende Frage auch für die nächste Fasnacht geklärt zu haben. Uii nein, da sind ja noch meine Basler Freunde.