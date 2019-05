Freiheitsberaubung, Diebstahl, Drogen – Staatsanwalt fordert zwei Jahre Ein Drogenabhängiger sperrte seine Freundin ein und stahl mehrere Fahrzeuge. An die Taten erinnert er sich nicht. Die Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht dauerte am Mittwoch nur eine Stunde. Roger Rüegger

Die Verhandlung am Kriminalgericht dauerte am Mittwoch nur eine Stunde. Der Beschuldigte (36) hatte eine Dispens, weil er sich in seiner Heimat Serbien einer Therapie unterzieht. Die Befragung fiel also weg. Für seine Taten beantragte der Staatsanwalt zwei Jahre Freiheitsstrafe und als Massnahme eine ambulante Behandlung.

Der Beschuldigte ist drogenabhängig, weshalb sein Anwalt beantragte, dessen Schuldfähigkeit auf den Zeitpunkt des 12. Juli 2016 zu prüfen. An diesem Tag haben den Serben sämtliche guten Geister verlassen. Es begann damit, dass ihm seine Freundin in der gemeinsamen Wohnung in einer Landgemeinde eröffnete, dass sie sich von ihm trennen will. Laut Staatsanwalt kam es daraufhin zu einem Streit. Der Beschuldigte soll Heroin, Kokain sowie Beruhigungs- und Schlafmittel zu sich genommen haben.

Selbstmordabsicht, weil er nicht ohne «sie» leben kann

Er habe gegenüber seiner Freundin Suizidabsichten geäussert, weil er ohne sie nicht leben könne. Dann habe er sie im Badezimmer eingesperrt und sei mit ihrem Auto, obwohl ihm der Fahrausweis entzogen wurde, nach Röthenbach (BE) gefahren. Dort verursachte er einen Unfall mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen Lenkerin erlitt dabei Verletzungen an Kopf und Halswirbelsäule. Nachdem der Beschuldigte merkte, dass die Frau die Polizei benachrichtigte, fuhr er davon.

Er verursachte weitere Schäden, bevor er in Subingen festgenommen wurde. Der Mann machte sich laut Anklage unter anderem der fahrlässigen Körperverletzung, der Freiheitsberaubung, der fahrlässigen Fahrerflucht und des Fahrens ohne Führerschein schuldig. Im Juni 2017 versuchte er in Luzern ein E-Bike zu stehlen – erfolglos. Im September gelang ihm, in Gerlafingen einen Roller zu entwenden. Dies, weil der Halter den Schlüssel stecken liess. Bei den Befragungen erinnerte er sich an die meisten Taten nicht mehr. Sein Verteidiger beantragte, ihn von der fahrlässigen Körperverletzung freizusprechen, da die Autofahrerin den Strafantrag zurückgezogen hatte. Er beantragte eine Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren.