Stadt Luzern Naturerlebnisgebiet Allmend: Plakate weisen auf Leinenpflicht hin Bis am 1. Oktober weisen auf der Allmend Plakate auf die Leinenpflicht ausserhalb der Hundefreilaufzone hin. Denn freilaufende Hunde im Naturerlebnisgebiet sind problematisch.

Das Naturerlebnisgebiet Allmend. Bild: PD

Das rund 30 Hektaren grosse Gelände des Naturerlebnisgebiets Allmend ist Heimat von rund 500 Pflanzenarten, über 100 Wildbienenarten und sieben Amphibienarten. Dazu gilt es, Sorge zu tragen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Luzern. Herausfordernd seien insbesondere Spaziergänger und Biker abseits der Wege sowie Hundehalter, die ihren Hund nicht an der Leine führen – obschon dies ausserhalb der Hundefreilaufzone Pflicht ist. Freilaufende Hunde, welche beispielsweise in Tümpeln baden, stören verschiedene Vogelarten, welche im Schilf brüten sowie auch die Amphibien. Für andere Allmendnutzerinnen und -nutzer seien sie ebenfalls ein Ärgernis.

Deswegen hat die Stadt Luzern nun Plakate aufgestellt, welche vom 13. September bis 1. Oktober 2021 auf die Leinenpflicht hinweisen. In der Mitteilung wird betont, dass sich viele Hundehalter bereits an die Regeln halten. (fmü)