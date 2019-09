Einsprache gegen Freilaufzone: Jetzt ziehen Luzerner für ihre Hunde vors Bundesgericht Der Widerstand gegen die Hundefreilaufzone am Tribschenhorn bricht nicht ab. Der Verein Pro Hund Tribschen zieht seine Beschwerde gegen die Pläne der Stadt Luzern vors Bundesgericht. Simon Mathis Luzerner Hundehalter wehren sich gegen den Bau einer Hundefreilaufzone am Tribschenhorn. Nachdem das Kantonsgericht ihre Beschwerde abgewiesen hat, gelangen sie nun vors Bundesgericht, wie der Verein Pro Hund Tribschen mitteilt. Die geplante Freilaufzone sei viel zu klein und hätte einen generellen Leinenzwang im umliegenden Gebiet zur Folge, so die Kritik des Vereines. Die Hundehalter werfen der Stadt Luzern vor, den Hundefreilauf «arg beeinträchtigen» zu wollen – mit dem Bau einer Zone, die durch Zäune, Hecken und Gräben abgegrenzt ist. «Das friedliche und tolerante Miteinander am Tribschenhorn wird durch die Ausgrenzung freilaufender Hunde unnötig gestört», heisst es in der Mitteilung. -->

Kantonsgericht: Hundehalter nicht negativ betroffen

Der Verein fürchtet unter anderem, dass der Leinenzwang das Sozialverhalten der Hunde beeinträchtigen werde: «Ausgewachsene Hunde brauchen nicht in erster Linie Spielplätze, sondern die Möglichkeit, sich auf natürlichen Wegen frei zu bewegen und anderen Hunden zu begegnen.» An der Leine und in kleinen Freilaufzonen sei gerade dies unmöglich.

Mischlingshund Malika beim Richard Wagner Museum, am Tribschenhorn in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser, 7. September 2018)



Das Kantonsgericht sei der Meinung, dass die Beschwerdeführer durch die geplante Zone nicht negativ betroffen seien. Das kann der Verein in keiner Weise nachvollziehen; die Leinenpflicht, die rings um die Zone herrschen würde, sei eine «massive Einschränkung» – und eine Abkehr von einer Praxis, die sich seit Jahrzehnten bewährt habe.

