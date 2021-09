Freiräume «Wem gehört die Stadt?»: Kundgebung linker Gruppierungen in der Stadt Luzern Am Freitagabend forderten linke Kollektive im Rahmen einer Demonstration von der Stadt Luzern, unkonventionellen Lebensstilen mehr Platz zu bieten.

«Mir gehört die Stadt nicht, aber ich will sie mitgestalten dürfen», sagte ein Redner vor dem Umzug. Bild: Linda Leuenberger (Luzern, 17. September 2021)

Am Freitagabend marschierten etwa hundert Mitglieder verschiedener linker Kollektive wie von Resolut, der Autonomen Schule Luzern, des Räzel, des Feministischen Streiks oder dem Eichwäldli mit weiteren Interessierten unter lauter Rapmusik durch Luzern. Vom Löwenplatz her kommend war die Gruppe via Schwanenplatz und Bundesplatz zum Eichwäldli unterwegs.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten fordern mehr Freiräume in der Stadt Luzern. Bild: Linda Leuenberger (Luzern, 17. September 2021)

Die Demonstrantinnen und Demonstranten fordern mehr «Freiräume» in der Stadt. Also mehr Raum, um sich selbstorganisiert entfalten zu können. Sie wollen laut eines Redners die Stadt mitgestalten. Ihr Appell an die Behörden: Mehr Offenheit für unkonventionelle Lebensweisen und alternative Ideen, weniger Bürokratie.

Die Demonstration wurde von der Stadt Luzern bewilligt und von der Luzerner Polizei begleitet. (lil)