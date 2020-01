Freispruch statt saftige Geldstrafe: Ein Hündeler hat schampar Schwein Ungebührliche Worte, ein Mittelfinger und ein Hund am falschen Ort haben einem Luzerner eine Anzeige eingebracht. Der Willisauer Bezirksrichter spricht ihn allerdings von allen Vorwürfen frei.

Wüste Beschimpfungen fielen an jenem Julitag 2019 auf einem Spielplatz in einer Luzerner Landgemeinde: «Huere Drecksjugos» soll ein heute 63-jähriger Hündeler dort Anwesenden mehrmals an den Kopf geworfen haben. Auch sein Mittelfinger sei zum Einsatz gekommen. So jedenfalls wird der Vorfall im Strafbefehl formuliert.

Wegen mehrfacher Beschimpfung und weil er sich verbotenerweise mit einem Hund auf einem Spielplatz aufgehalten hat, wurden dem pensionierten Gärtner eine Busse und eine Geldstrafe in der Höhe von insgesamt 6450 Franken aufgebrummt. Darin eingerechnet: zwei widerrufene bedingte Geldstrafen. Denn unter anderem wegen mehrfacher Beschimpfung sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte war der Beschuldigte bereits früher in Konflikt mit der Justiz geraten. Es sei zu erwarten, «dass die beschuldigte Person weitere Straftaten verüben wird», heisst es im Strafbefehl.

Richter rief Anstandsregeln in Erinnerung

Der Luzerner wehrte sich gegen die Verurteilung – und trat am Donnerstag vor den Willisauer Bezirksrichter. Dieser machte den Mann als Erstes auf die Anstandsregeln aufmerksam. Er rechnete wohl nicht damit, dass der Senior seine Emotionen zügeln würde.

Die Befragung zeigte: Der Strafbefehl erzählt nur die halbe Wahrheit. Dem verbalen Ausbruch war eine Provokation vorausgegangen. Der Beschuldigte war an jenem Abend mit seinem Hund auf einem Gehweg unterwegs, der an einen Spielplatz grenzte. Dort herumtollende Kinder hätten den Vierbeiner mit einem Stock aufgeschreckt, worauf er sie mit der «Mei-Mei-Geste» auf ihr Fehlverhalten hingewiesen habe. Dies ging einer Anwesenden zu weit: «Drecksschwizer!», platzte es aus ihr heraus.

Wie der amtliche Verteidiger festhielt, habe dies seinen Mandanten derart erzürnt, dass er «in der Hitze des Gefechts» den Spielplatz samt Hund betreten habe – und es zur Beschimpfung kam. Der Beschuldigte sagte, damals habe er der Frau gezeigt, «wo de Bartli de Moscht holt». Nun bereue er sein Verhalten.

Auf Spielplätzen gilt ein generelles Hundeverbot

Die Vorfälle wurden teils gefilmt – allerdings war auf dem Handyvideo beispielsweise kein Mittelfinger zu sehen. Der Verteidiger des Beschuldigten appellierte an den Richter, das unvollständige Video nicht zum Nachteil seines Mandanten zu verwenden. Der Beschuldigte habe zudem nicht gewusst, dass auf Spielplätzen – wie etwa auch auf Friedhöfen – ein generelles Hundeverbot gelte, selbst wenn eine entsprechende Verbotstafel fehle.

Der Verteidiger verlangte einen Freispruch oder zumindest die Berücksichtigung der verminderten Schuldfähigkeit. Der Senior sei geistig beeinträchtigt, am damaligen Wohnort oft schikaniert worden und daher «sehr rasch provozierbar» gewesen. Er sei nun in Behandlung, habe gelernt, sich zu beherrschen.

Der Einzelrichter sprach den Mann letztlich frei. Begründung in aller Kürze: Es wurde nicht jener Sachverhalt angeklagt, der sich tatsächlich zugetragen hat. Auch gestehe er dem Beschuldigten zu, das Betretungsverbot nicht gekannt zu haben. Dennoch sei sein Verhalten nicht zu beschönigen. «Das Strafverfahren hat daher hoffentlich trotzdem etwas bewirkt.»