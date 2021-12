Freizeit «Gerechtere Verteilung» und mehr Transparenz: Adligenswil regelt Vereinsbeiträge neu Der Kreis der Beitragsempfänger soll künftig grösser werden. Um Fördergelder zu erhalten, müssen Vereine künftig aber neu ein Gesuch mit Begründung einreichen.

Adligenswil hat eine neue Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an lokale Vereine erlassen. Sie tritt Anfang 2022 in Kraft. «Damit wird die Unterstützung von Vereinen einheitlich und transparent geregelt», schreibt die Gemeinde in ihrem Newsletter. Die Beiträge werden nach verschiedenen Kriterien zugesprochen: Massgebend sind die Anzahl der Mitglieder und der Aktivitäten. Eine Rolle spielen aber auch die Leistungen für die Allgemeinheit. Es wird berücksichtigt, wie viel Infrastruktur ein Verein nutzen kann. Auch für Vereinsjubiläen steht ein Beitrag zur Verfügung.

«Die Neuregelung der Vereinsbeiträge war schon lange eine Pendenz», sagt die Adligenswiler Bildungsvorsteherin Felicitas Marbach-Lang (Mitte):

«Über die Jahre waren unterschiedliche Handhabungen entstanden; einige Vereine erhielten grössere oder kleinere Beiträge, andere gar nichts.»

Mit der neuen Verordnung soll die Vergabe von Vereinsbeiträgen vereinheitlicht werden. «Sie soll nachvollziehbar und gerecht sein», betont Marbach-Lang.

Auch die Theatergesellschaft Adligenswil (hier vor zwei Jahren bei der Hauptprobe für das Stück «Ein Mord wird angekündigt») kann Förderbeiträge beantragen. Bild: Jakob Ineichen (4. März 2020)

Man habe mit den Vereinen viele Gespräche geführt und ihre Meinung eingeholt, sagt die Gemeinderätin: «Einige Vereine mussten bei langjährigen Privilegien teilweise Kürzungen in Kauf nehmen, das ist verständlicherweise nicht einfach.» Letztlich sei man aber bei allen Betroffenen auf Wohlwollen gestossen:

«Es gab keinen Sturm der Entrüstung.»

Die Beiträge können in Form von Geld geleistet werden oder indem Infrastrukturanlagen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Unterstützt werden Vereine, die «sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, kulturellen oder sportlichen Aufgabe widmen, welche der gesamten Gemeinde zugutekommt». Ausgeschlossen sind etwa Quartier-, Förder- oder Donatorenvereine. Bei Ferienlagern für Jugendliche wird pro Person mit Wohnsitz in Adligenswil und Tag ein Betrag von 5 Franken ausgerichtet.

Adligenswil zahlt mehr als bisher

Die Adligenswiler Bildungsvorsteherin Felicitas Marbach-Lang. Bild: PD

Gemäss Felicitas Marbach-Lang wird Adligenswil mit der neuen Verordnung insgesamt mehr an die Vereine zahlen als bisher. Der Hauptgrund: Auch Vereine, die bisher nichts erhielten, kommen neu in den Genuss von Beiträgen. Bisher betrug die gesamte Beitragssumme pro Jahr durchschnittlich 25'000 Franken. Neu werden es schätzungsweise 35'000 Franken sein.

Das hängt aber auch davon ab, wie viele Vereine überhaupt Beiträge anfordern. «Künftig müssen die Vereine ein Gesuch einreichen und dieses begründen, sie haben also eine Holschuld», sagt die Gemeinderätin. «Früher wurden die Beiträge einfach ausgeschüttet.»

Kein Zusammenhang mit Diskussion um regionale Kulturförderung

Die neue Verordnung hat laut Felicitas Marbach-Lang keinen direkten Zusammenhang mit der Diskussion rund um die regionale Kulturförderung. Adligenswil war 2017 zusammen mit anderen Gemeinden aus der Regionalkonferenz Kultur (RKK) ausgetreten, welche die Kultur gemeindeübergreifend unterstützt. Adligenswil kündigte damals an, stattdessen die lokale Kultur zu fördern. Die Zukunft der RKK ist derzeit offen. Denkbar ist, dass sich der Gemeindeverband LuzernPlus und der Kanton stärker engagieren.

Ab 2022 zahlt Adligenswil wieder freiwillig Beiträge an die regionale Kulturförderung, einen Franken pro Einwohnerin und Einwohner gemäss den LuzernPlus-Richtlinien. Das sind derzeit jährlich knapp 5500 Franken. Damit können künftig auch Adligenswiler Kulturvereine bei der RKK wieder ein Fördergesuch einreichen. Damit sind sie künftig doppelt abgesichert: über die Beiträge der Gemeinde sowie die RKK-Fördergelder.