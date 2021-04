Suchaktion Von einem Grab in Emmen gestohlene Olivenbäumchen tauchen in Basel auf Via Facebook macht Claudia Botta auf den Diebstahl zweier Olivenbäumchen vom Grab ihres am 1. April verstorbenen Schwagers aufmerksam. Der Post wird über 2300-mal geteilt – mit Erfolg.

Es ist ein Wechselbad der Gefühle, das die Trauerfamilie Martoccia-Botta aus Emmen in den letzten Tagen erlebt. Am 1. April erleidet Carmine Martoccia-Botta, verheiratet und Vater von vier Kindern, im Alter von erst 43 Jahren im Kreis seiner Familie plötzlich einen Herzstillstand und verstirbt. Als Zeichen der Wertschätzung und als späteres Erinnerungsgeschenk gibt ihm die Familie seine Lieblingspflanze auf seine letzte Reise mit und stellt zwei Olivenbäumchen im Emmer Friedhof nach der Beisetzung auf seinem Grab neben dem Kreuz auf.

Olivenbäume waren die Lieblingspflanze von Carmine Martoccia-Botta. Symbolbild: PD

Als sich sein Vater, seine Schwester und sein Bruder am vergangenen Samstagmorgen vor der Rückreise nach Italien nochmals von ihm verabschieden, stehen die Bäumchen noch da. Doch anderntags, als der Sohn sie vor dem drohenden Schnee in Sicherheit bringen will, fehlt von ihnen jede Spur. «Ich dachte, ich höre nicht richtig, als mich mein Neffe anrief», sagt Claudia Botta, die Schwägerin des Verstorbenen. Sie habe den Friedhofgärtner versucht zu erreichen; will fragen, ob jemand die Bäumchen bewusst weggeräumt habe. Vergeblich.

Die Familie entscheidet sich am Sonntagabend, das Verschwinden der Bäumchen inklusive Foto des Grabes auf Facebook zu posten – in der Hoffnung, diese wieder zu finden. Claudia Botta sagt:

«Wir waren verärgert und vor allem unendlich traurig.»

Der Post wird über 2300-mal geteilt. «Wir hätten niemals mit einer solchen Anteilnahme gerechnet.» Unter anderem bietet ein Ehepaar aus dem Tessin an, die beiden Olivenbäumchen zu ersetzen. Freunde der Familie suchen zudem auch innerhalb der Gemeinde Emmen auf eigene Faust.

Dass im Emmer Friedhof zwei Olivenbäumchen weggekommen sind, bestätigt Philipp Bucher, Mediensprecher der Gemeinde. Die Friedhofverwaltung sei deswegen in Kontakt mit der Trauerfamilie.

Am Mittwochvormittag dann meldet sich via Facebook ein Ehepaar aus Basel. Im Telefongespräch ergibt sich, dass es zwei Olivenbäumchen geschenkt bekommen und nun festgestellt hat, dass es sich dabei um jene von Carmine Martoccia handeln muss. Das Paar hat die Bäumchen über eine bekannte Person erhalten. Die Familie ist froh, dass die Bäumchen nun wieder da sind. Ein Lichtblick in dieser schwierigen Zeit. «Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen, die uns direkt oder indirekt bei der Suche der Bäumchen unterstützt haben, recht herzlich bedanken», sagt Claudia Botta im Namen der Familie und fügt an:

«Die Unterstützung, Solidarität und positiven Zusprüche in dieser Zeit haben uns Kraft gegeben.»

Die Strafanzeige habe man zurückgezogen. Claudia Bott sagt: «Carmine Martoccia hat stets nur Positives verbreitet, so soll es nach seinem Willen weitergegeben werden.»