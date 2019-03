Friedliche Fasnacht: Die Polizei meldet keine grösseren Probleme am Güdismontag

Mit der Wey-Tagwache am Morgen und dem grossen Umzug am Nachmittag erlebte das fasnächtliche Treiben in der Stadt zwei weitere Höhepunkte. Aus der Sicht der Polizei blieb es am Güdismontag ruhig.