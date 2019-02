Fritschi-Umzug 2019 – das Programm Am Nachmittag vom Schmutzigen Donnerstag findet der Fritschi-Umzug in der Stadt Luzern statt. Über 30 offizielle Nummern und dazu viele wilde Darbietungen ziehen vom Luzernerhof zum Helvetiaplatz. Janick Wetterwald

Der Fritschiumzug beginnt um 14 Uhr bei der Hofkirche am Schweizerhofquai. Die Umzugsroute führt über den Kapellplatz um den Fritschibrunnen, die Seebrücke, den Bahnhofplatz, die Pilatusstrasse zum Viktoriaplatz. Von dort geht’s in die Winkelriedstrasse. Aufgelöst wird der Umzug beim Helvetiagärtli.

Die Rüsssuuger Ämme mit dem Motto Schachritter am Grossen Fritschiumzug am Schmutzigen Donnerstag, 8. Februar 2018 in Luzern.

Eröffnet wird er durch Bruder Fritschi mit seinem Gefolge und dem prächtig geschmückten Fritschiwagen der Zunft zu Safran. Anschliessend folgt der Mail-Coach der Maskenliebhaber-Gesellschaft.

Das sind die Umzugsnummern

1) Jubiläumsparade 200 Jahre MLG

- Gugggemusig Chappelgnome Lozärn

- Nostradamus Lozärn

- Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern (MLG)

Spezial: Präsidenten-Kutsche

2) Chatzemusig Lozärn / Motto: Königinen der Katzen (70 Jahre Jubi)

3) Conversio / (R)evolution

4) Nachtheueler Horw / Piraten (60 Jahre Jubi)

5) Rätsch Häxe Lozärn & Guggemusig Rüssgusler / Grüschted für d'Zuekonft

6) Infinitus Lozärn / Frankreich im 18. Jahrhundert

7) Guggemusig Cocoschüttler Meggen / Samba do Brasil

Spezial: Original Krienser Maske. Motto: Die rüdige Bärnerwyber

8) Schenkastico / Doden Fra Kulden

9) Borggeischter Musig Roteborg / Schrottziit

10) Monster-Guugger Bueri / Schwizerb(r)üch

11) Fidelitas Lucernensis / Waffenexport

12) Guuggemusig Gaugewäudler Ämmebrug / Voodoo

13) Krampus Lozärn / Weniger Plasitk ist Meer

14) Noggeler Guuggenmusig Luzern / Samura

15) Lozärner Chaote / Popeye

16) Guggemusik Schteichocher Chriens / Knights of the Stonecooker's

17) Pegasus Bueri / So en Chäs ...

18) Guggenmusik Rotseemöven Littau / Klimamutanten

19) Peramicus Ebikon / Die Landratten von Tortuga

20) Fasnachtsmusig Noteheuer Lozärn / Die Russen

Spezial: LFK-Kutsche

21) Chottlebotzer Lozärn / Chottlebozer's all Hallow's Eve

22) Zwätschgeräuber Meggen / Alpsaag

23) Rüsssuuger Ämme / 30 Jahre auf der grossen Bühne

24) DOOQ / Alles steht Kopf

25) Näbelhüüler Äbike / Türst und die Armseligen

26) E Nomine / Cat-Gang

27) Rotsee-Husaren Ebikon / 100 Jahr Zirkus Knie

28) Zunft zu Safran Luzern / Schwingfest auf Abwegen

29) Guggenmusik Fläckegosler Roteborg / Diadamas

30) Orbis Arbitrus / Imperium Sempiternum - Ewige Herrschaft

31) Guggenmusig Bärg-Wörze Uedlige / Los Chamanos Locos

Spezial: Original Krienser Maske / Wildheuer

Spezial: Gäste-Kutsche

32) Bueri Chessler / Töffli Buebe

33) Rasselbandi Horw / Horwer Narren-Zucht

34) Schnipp-Schnaps / Schnägge

35) Müsali-Musig Lozärn / Met em Pestdokter of de Gass

36) Wey-Zunft Luzern / Da Vinci

37) Latärndlihöckler Lozärn / Whats Aff

38) Vetus Novum / Laboratorium Experimentum