Fritschi-Umzug 2020 – das Programm Am Nachmittag vom Schmutzigen Donnerstag findet der Fritschi-Umzug in der Stadt Luzern statt. 40 offizielle Nummern und dazu viele wilde Darbietungen ziehen vom Luzernerhof zum Helvetiaplatz.

Der Fritschiumzug beginnt um 14 Uhr bei der Hofkirche am Schweizerhofquai. Die Umzugsroute führt über den Kapellplatz um den Fritschibrunnen, die Seebrücke, den Bahnhofplatz, die Pilatusstrasse zum Viktoriaplatz. Von dort geht’s in die Winkelriedstrasse. Aufgelöst wird der Umzug beim Helvetiagärtli.

Eröffnet wird er durch Bruder Fritschi mit seinem Gefolge und dem prächtig geschmückten Fritschiwagen der Zunft zu Safran.

Das sind die Umzugsnummern:

I) Standarten der Zünfte und Gesellschaften Bannerherren zu Pferd der vier Luzerner Zünfte/Gesellschaften des Lozärner Fasnachtskomitees.

II) Bruder Fritschi-Zug

Bereits Diebold Schilling beschrieb 1513, wie Bruder Fritschi durch die Stadt zog. Schon damals war die Zunft zu Safran Hüterin dieses altehrwürdigen Luzerner Brauchs.

III) Fritschiwagen

Drei Mal umrundet der historische Wagen den Fritschibrunnen, das sagenumwobene Grab von Bruder Fritschi auf dem Kapellplatz. Dazu spielt die Original Fritschimusig und es werden Orangen verteilt.

IV) MLG-Coach der Maskenliebhaber-Gesellschaft

Präsident der Maskenliebhaber-Gesellschaft (MLG), Dominus der Fide- litas Lucernensis, Fritschivater / Zunfmeister zu Safran und der Königsböög der MLG mit seinem Gefolge.

V) Präsidentenkutsche

LFK-Präsident Roland Fischer mit LFK-Weibel René Leisibach und Gästen.

1) Fidelitas Luzernensis / Motto: Dracheberg

«De mystisch Dracheberg so stod er do im Verliss vo de Burg hend mir de Herscher vom Dracheberg mitgno. Mir bschützed ihn mit all üsere Kraft. Und bewahret so sini Macht.»

2) Latärndlihöcker Lozärn / Motto: Argus Carnevale

«Eschs korrekt, wird s’Sujet vellecht gar zensiert… Es bitzli Angscht esch emmer ome, d’Narrefreiheit schiint verlore…»

3) Bueri Chessler / Motto: Wältrumturiste

«Du wotsch id Ferie ond frogsch dech weder mol, wo ben ech ächt gsi, scho öberall? Reis met üs Chessler uf jede Fall, met üs Flügsch sogar nach öber-All.»

4) Rasselbandi Horw / Motto: Drachenjäger

«De Horber esch es äntli glonge, si hend S’Onghür vom Drachebärg bezwonge. Jetzt müend d’Chrienser ke Angst meh ha, das ehri grossi «Stadt» duet onder gah.»

5) Schnipp-Schnaps / Motto: Atlantis

«D’usecht klar, farbig ond bont, de Omzog is Wasser hed sech för üs meh als glohnt, Afangs no chli müeh met schnuufe, hend mer enzwösche glehrt üsi Kieme zbruuche.»

6) Müsali-Musig Lozärn / Motto: Elfenkrieger

«Au üsi Müsali wend emou gross ond starch sii: Zom Glöck ged’s d’Lozärner Fasnacht – do semmer debii! Jedes Müsali kleidet sech als Elbe-Chrieger ii Ond haltet sech bem Herr der Ringe för de Allergrööschti.»

7) Chappelgnome / Motto: Die Mooloor aus dem Moorlaboor

«400 Jahre ist es her, da zog ein Professor los mit seinem Heer. Nun zurück aus dem Moor Labor, das Volk Mooloor.»

VI) Original-Krienser-Maske / Motto: Alpufzog

«I de Stadt häd’s rüüdig vöu Tourischte, weg’em Gschtörm packet mer öisi Cheschte. Mer ziehnd uf d’Alp met Chend ond Veh, do chönd mer öisi schöne Bärge gseh.»

8) Vetus Novum / Motto: Walhalla

«Usem hohe Norde chömed mer her Ond gnüssed d’Lozärner Fasnacht sehr. Üses Walhalla esch jo au ned schlächt doch d’Lozärner Fasnacht esch es rüdigs Fäscht.»

9) Chottlebotzer Lozärn

«Mer liebed ond trenked ond käpfed brutal. E schöni Prinzässin, das esch üse Lohn, ob zwärg oder König, s’esch völlig egal mer chottle send d’Erbe vom iiserne Thron!»

10) Dooo / Motto: Sekte

«inSekte chömed merz o der hei i eusere Gmeinschaft besch nie elei. Au dech werdemer zLozärn belehre D’Königin wird der euse Glaube lehre.»

11) Näbelhüüler / Motto: Obsecratio

«De Sinn vom Läbe stets z'begehre, die alte Völker d’Wält belehre. Met Rauch ond Opfer d’Sinn betöre, d’Schamane üse Geist beschwöre.»

12) E Nomine / Motto: Custos Tenebris

«Wir, die Wächter der Finsternis beschützen die Wesen im Zwielicht nur einmal im Jahr in Freiheit unterwegs in der Dunkelheit.»

13) Rotsee-Husaren Ebikon / Motto: 60 Johr Rotsee-Husaren

«1960 send mir Husaren gebore, hend d’Liedeschaft de Fasnacht gschwore. 60 Johr musiziere, fiire und lache, de Husaresound wird ewig dör Gassse krache.»

14) Zunft zu Safran / Motto: Bohre ned Schnorre

«De Verkehr söll jetzt sofort ondere Bode, das ged me Freirüm öberobe. Über d’Projekt send Politiker aber weder nor am schnorre. Jetzt längts! D’Zunft zu Safran fod scho mal afo bore.»

15) Fläckegosler Roteborg / Motto: Gosler Mythos

«De Fasnachtsbruch dä esch scho alt, vertriebe wennd mer die Geister ned met Gwalt pompös ond met magischer Chraft ziend mer dör Lozärn Tag und Nacht.»

16) Orbis Arbitrarius / Motto: Universum-Ritter

«Der Fortschritt und die Habgier macht unsere Erde sehr zu schaffen. Aufhalten kann man das nicht – schlauer als der Mensch sind sicher auch die Affen. Wir haben uns bereits mutiert um in der neuen Welt zu überleben. So können wir unseren Nachkommen den Mars übergeben.»

17) Bärg-Wörze Udligenswil / Motto: De Fescher vom Wagemoos

«De ganz Meggerwald heds vernoh. För üs Wörze esch d’Ziit ändlich cho. Gfange hemmer s’Monster so gross und schwär. Chömed mer als Fescher vom Wagemoos dehär.»

18) Rüüsssugger Ämme / Motto: Ginfanterie

«Noch em Jubi-Johr macht nor öpis Sinn, ‹Am Ändi macht alles Gin›. Mer zeiget eus Nobel und doch Heldehaft. Met em Sujet GINfanterie 89.»

19) Zwätschgeräuber Meggen / Motto: Gummibären

«Zwätschgeräuber-Studios präsentiert: Gummibärn hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären.»

VII) LFK-Kutsche, Gäste des LFK-Präsidenten

20) Pegasus / Motto: De Stier haut ab

«In Spanie i de Arena schiists de Stier zemli a. drom chomm zo eus is Schwizerland, ond wersch zom Schwengermuni halt.»

21) Gaugewäudler / Motto: Assassin's Creed

«Us Assassine ziend mer Gaugis dörd Stadt, Sochli Uftragsmörder sii fende mer huere glatt. Metem Späher stets voruus. Möchemer de Templer de gar uus!»

22) Krampus Lozärn / Motto: Barbara Millicent Roberts

Barbie, dick, gross oder klein Barbie darf jetzt alles sein! Anwältin, Pilotin, Prinzessin auf dem Thron, auch Barbier will nun Emanzipation!

23) Noggeler Guggenmusig Luzern / Motto: Schneewittchen und die 7 Zwerge

«1. Es war einmal, es rüüdig lange her, 2. ein schönes Mädel, das hatte es schwer. 3. Es haute dann ab zu den siebzig Zwergen, 4. und feierte die Fasnacht über den Bergen.»

24) Lozärner Chaote / Motto: Duck Tales

«De Dagobert könnt gross ond chlii, sogar Tick, Trick ond Track send met debii. Gälbi Schnäbel ond wiissi Schwänzli, zom Chaote-Jubi ged’s es Tänzli!!!»

25) Schteichocher Chriens / Motto: Post Apocalypticartoon

«D Schteichocher send im Disneyland gsie urplötzlech trett d’Apocalypse i trotz bluetige Wonde ond met gladne Waffe chömmers no ad Fasnacht schaffe.»

26) Blattlüüs Lozärn / Motto: Ur Luz

«20M Glöck hend d’Mineure d’Schnuer abgsängt im Gletschergarte die alti Höhli gsprängt de Urluz onverbrucht on roh hend’s jetzt a d'Fasnacht gloh»

27) Rotseemöven Littau / Motto: Atlantica

«Ariell und Jack Sparrow chönd ehri Sache packe und vergässit ja ned t’Socke, denn das Jahr dönt t’Rotseemöve onderwasser rocke.»

28) Peramicus / Motto: Patviam Malum

«Die Mittelalterlichen Bauern leiden sehr, die Steuervögte verangen immer mehr! Eine seltsame Seuche rafft das Volk dahin, gibt es wohl Hilfe im Kloster drin?»

29) Wey-Zunft Luzern / Motto: Klimafrösch

«Trotz Omwältschotz ond Schuele schwänze dönd alli nome öbers Klima schwätze. Klimafrösch die mönds jetzt rechte denn mer wend ned uf d’Wält verzechte.»

30) Fasnachtsmusig Noteheuer Luzern / Motto: Die Schöne und das Biest

«Die Schöne und das Biest esch üses Sujet. De TM als Schöni voruus ond no vell meh d’Bieschter hendedrie das Lompepack. Nor eis Ziel, i, Rock noche met em Frack.»

VIII) Franz-Stalder-Kutsche, Gäste des LFK-Präsidenten

31) Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern / Motto: Moon Casting - So geht Mond

«Noch 50 johr esch es höchschti Ziit ond met de Mond-Ragete gar ned wiit. Is Wältall flüüged au Promis us Lozärn, d’M.L.G.-Bööggonaute hend die rüüdig gärn!»

32) Schügumuugger / Motto: Bärejäger

Mer Schügumugger send das Johr inere andere Atmosphäre, aber mer jaged ned Stärne, nei mer jaged Bääre! Met Flinte ond Fääli kämpfed mer üs dor die chalti Ziit, met de Hoffnig, de nöchschti Bäär esch gar ned wiit!

33) Nachtheueler Horw / Motto: Urchigi Chrieger

«Chum en Horwer weiss wer mer send met vell krach, Rauch ond grusigem Grend. I de Lozärner Gasse herrscht e stränge Doft, es send d’Chrieger met de Fälli-Kloft.»

34) Rätsch Häxe Lozärn / Motto: Renaissance der Ratten

«D'ÄNDZIET HEMMER ÖBERSTANDE D'MÖNSCHHEIT ESCH VERGANGEHEIT D'RENECANCE ESCH ZUEKONFT DE RATTE GHÖRT D'LOZÄRNER FASNACHT OND SIE PRÄSENTIERET SECH I DE GANZE PRACHT»

35) Infinitus Lozärn / Motto: Quitus Elementum

«Das fünfte Element wurde begleitet von einer Söldnerschaar Soldaten kämpften bis das Universum brennt denn fünf Elemente ist das Ziel der Mission.»

36) Cocoschütteler Meggen / Motto: Waldelfe

«Facebook, Insta ond Zocke, als Waldelfe wemmer sie id Gasse locke. Onderstözid d’Fasnacht, chömid id Vereine, fördered d’Kultur ond bliebed ned deheime!»

37) Schenkastico / Motto: im Land der Wälder / Mystische Wesen

«Weitab von der Zivilisation da lebt ein Volk, seit Generation im Wald und Einklang mit der Natur sind wir die mystischen Kreatur’n.»

38) Borggeischter-Musig Roteborg / Motto: Wächter vom Rotbachtobel

«Kei Stei vo de Borg esch bim Agreff vo de Lozärner bliibe stoh ond alli tapfere Wächter hend müesse ehres Läbe loh, set denn spukid eri Geischter dörs Rotbachtobel döre ond chömid all 55 Johr a de Fasnacht weder före.»

39) Conversio / Motto: S esch scho weder Mäss z Lozärn

«Haue, rüere, schnause, stuhne mer verbreitet gueti Luune, ob jong oder alt, hend de Latz ond chömed uf de Chelbiplatz.»

40) Monsterguugger Bueri / Motto: Phönix der Wiedergeborene

«Onstärblech ziehnd mer als Phönix dör d’Fasnacht, ond kämpfed bes am Güdiszischtig i de Nacht. us de Äsche am Mettwoch entstod jedes Johr en Idee, mer wird üs au im Jubijohr 2021 gseh.»