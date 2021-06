Fronleichnam Nach einem Jahr Unterbruch: Die Herrgottskanoniere stehen wieder im Einsatz Traditionsgemäss ziehen die Herrgottskanoniere an Fronleichnam durch das Städtli Willisau und feuern Kanonenschüsse ab.

Dieses Jahr waren die Mitglieder der Corporis Christi-Bruderschaft wieder unterwegs an Fronleichnam. Letztes Jahr ertönten in Willisau aufgrund der Pandemie keine Schüsse - erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte. Aus der Übung seien die 19 Herrgottskanoniere deswegen aber nicht gekommen, so Hauptmann Tony Mehr-Kaufmann.

Diese Bilder zeigen die Herrgottskanoniere während ihres Umzugs durch Willisau.