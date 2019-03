Frühe Sprachförderung: So will die

Stadt Luzern die Eltern für das Projekt gewinnen Der Luzerner Stadtrat will Kleinkinder früh und konsequent in die Deutschförderung einbinden. Als Vorbild dient der Kanton Basel-Stadt. Doch die Voraussetzungen am Rheinknie sind nicht dieselben. Simon Mathis

Der Luzerner Stadtrat will Kinder ab 3 Jahren bei Bedarf sprachlich fördern. (Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone)

Wenn es nach dem Luzerner Stadtrat geht, erhalten Eltern von dreijährigen Kindern ab 2020 einen Fragebogen zugeschickt. Darin finden sich Fragen wie «Welche Sprache spricht ihr Kind am meisten?» oder «Wie häufig hat ihr Kind Kontakt zu deutschsprachigen Kindern?» Der ausgefüllte Fragebogen soll Aufschluss darüber geben, welche Kinder Nachholbedarf in Sachen Sprachentwicklung und der deutschen Sprache haben. Ziel der Massnahme ist es, die Integration und die schulischen Leistungen der Kinder zu fördern.

Der Stadtrat geht davon aus, dass dies bei rund 250 Kleinkindern pro Jahr der Fall sein wird. Einen Grossteil von ihnen will er an Spielgruppen und Kitas zu vermitteln – namentlich zwischen 92 bis 95 Prozent. «Damit haben wir uns ein ambitiöses Ziel gesetzt», sagt Monika Hürlimann, die den Stadtluzerner Bereich Frühkindliche Bildung und Betreuung leitet. «Damit wollen wir zeigen, dass wir in der frühen Sprachförderung eine grosse Chance sehen.» Und die Stadt wolle diese Chance nutzen.

Basel-Stadt als Vorbild

Grosses Vorbild für die frühe Sprachförderung ist der Kanton Basel-Stadt. Laut Hürlimann tauscht sich Luzern schon seit Jahren mit Basel aus. Ein Blick nach Basel zeigt denn auch, dass eine hohe Vermittlungsquote durchaus realistisch ist. In der Stadt Basel verschicken die Behörden pro Jahr rund 1700 Fragebögen. Im Schnitt sind es um die 680 Kleinkinder, bei denen Förderbedarf in Sachen Deutsch nachgewiesen wird. Diese Kinder müssen im Jahr vor dem Kindergarteneintritt ein Förderangebot besuchen.

Schon die Rücklaufquote der Fragebögen ist in Basel äusserst hoch: Sie liegt laut Angaben des kantonalen Erziehungsdepartements bei 99,7 Prozent. Susann Täschler, Leiterin des Fachbereichs Frühe Deutschförderung, sagt:

«Nur sehr wenige Eltern sehen den Sinn der frühen Sprachförderung nicht ein.»

Pro Jahr seien das drei bis vier Familien. Säumige Eltern werden zunächst erinnert, danach ermahnt und schliesslich mit 1000 Franken gebüsst.

Dass die Umsetzung in Basel Stadt so gut funktioniert, hat laut Täschler zwei Gründe: Die frühe Deutschförderung ist einerseits vorgeschrieben, andererseits für die Eltern kostenlos. «Die Elternbeiträge für die obligatorischen zwei Halbtage werden vom Kanton finanziert», so Täschler. Dass die obligatorische Förderung in den 40 Sprachförder-Spielgruppen gratis ist, sei natürlich ein Anreiz für viele Eltern. Und schliesslich hätte man mit der Verankerung des Obligatoriums im Basler Schulgesetz ein Druckmittel an der Hand.

Die Unterstützung der Eltern kostet den Kanton Basel-Stadt jährlich rund 1,5 Millionen Franken. Geld, das nötig sei für den Erfolg. Denn: «Wenn die Eltern nicht mitspielen, ist es hoffnungslos», sagt Täschler.

Gesetz verbietet Obligatorium

Umstandslos lässt sich das Basler Modell nicht auf Luzern übertragen. Denn die beiden Basler Hauptargumente sind hier nicht gegeben: Weder ist die frühe Sprachförderung gesetzlich bindend, noch ist sie für die Eltern gratis. Da die frühe Sprachförderung in der Stadt Luzern bereits bei Dreijährigen ansetzt, schliesst das Volksschulbildungsgesetz einen Zwang aus. «Wir versuchen, so viel wie möglich aus den kantonalen Vorgaben heraus zu holen», sagt Monika Hürlimann und fügt an:

«Doch sollte die Vermittlungsquote unbefriedigend sein, müsste man über eine Gesetzesrevision nachdenken.»

Hürlimann betont, dass die Elternbeiträge in der Stadt Luzern einkommensabhängig seien. «Wir sprechen einen relativ grosszügigen Beitrag», so Hürlimann. Ganz kostenlos ist es für die Eltern aber in keinem Fall – anders als in Basel.

Es wird also durchaus eine Herausforderung sein, restlos alle Eltern zur Mitwirkung zu bewegen. Und was, wenn sie sich sträuben? «Wir werden mit diesen Eltern das Gespräch suchen und somit aktiv nachfassen, wenn nötig mit Telefondolmetschern», sagt Hürlimann. Man wolle den Eltern aufzeigen, dass die frühe Sprachförderung einen grossen Nutzen für ihr Kind bringt. «Alle Eltern sind empfänglich dafür, die schulischen Chancen ihrer Kinder zu erhöhen. Wir haben für die Eltern und Kinder ein gutes Angebot bereit, das die meisten gerne in Anspruch nehmen werden. Den Kindern bereitet es Freude und die Eltern wird es entlasten.»

Bei der Überzeugungsarbeit werde die Stadt eng mit der Volksschule, den sozialen Diensten und weiteren Fachstellen zusammenarbeiten. So können die Eltern von anderer Seite zum Ausfüllen des Fragebogens motiviert werden. Mit der konsequenten Vermittlung nehme man übrigens anderen Eltern keineswegs Krippenplätze weg. «Im Gegensatz zu anderen Luzerner Gemeinden haben wir genug Betreuungsplätze in der Stadt», so Hürlimann. Im vergangenen September seien 24 Prozent der Plätze unbelegt gewesen.

Schlüsselpersonen führen zum Erfolg

Die Gemeinde Root verfolgt ein ähnliches Modell. Wenn der Fragebogen nicht zurückkommt, treten hier so genannte «Schlüsselpersonen» auf den Plan, die aus verschiedenen Sprach- und Kulturkreisen stammen. Sie versuchen, ihre Landsleute von der frühen Sprachförderung zu überzeugen. Root kann seit 2017 auf die Hilfe von 14 Schlüsselpersonen zählen. Gemeinderätin Margrit Künzler (CVP) sagt:

«Nach diesen Gesprächen wurden in den letzten zwei Jahren mehr als 70 Prozent der Kinder doch noch angemeldet.»

Künzler fügt an: «Bei den knapp 30 Prozent, bei denen keine Anmeldung folgte, waren die Gründe zum grossen Teil nachvollziehbar.» Das Beispiel Root zeigt: Auch das Gespräch kann zum Ziel führen, nicht nur der Zwang.