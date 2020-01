Die Luzerner Polizei zeigt fünf Autofahrer wegen vereisten Autoscheiben an Am frühen Montagmorgen hielt die Polizei in der Stadt Luzern fünf Autofahrer an, welche mit vereisten Autoscheiben unterwegs waren.

Das Bild eines Autos mit vereisten Scheiben. Bild: Luzerner Polizei

(elo) Bei einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen in der Stadt Luzern wurden 16 Fahrzeuge kontrolliert. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, waren fünf der Autofahrer mit stark vereisten Scheiben unterwegs. Dies beeinträchtige die Sicht des Lenkers oder der Lenkerin massiv und sei deshalb sehr gefährlich. Die Fahrer wurden angezeigt und müssen mit Bussgeldern in der Höhe von mehreren hundert Franken rechnen.

Tipps für eine sichere Fahrt im Winter: