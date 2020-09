Fünf Verletzte bei Auffahrkollision zwischen vier Autos auf der Autobahn A2 in Luzern Bei einer Auffahrkollision auf der Autobahn A2 in Luzern sind fünf Personen verletzt worden. Der Unfallverursacher hatte zuviel getrunken.

4 Bilder 4 Bilder Die Unfallstelle nach dem Tunnel Reussport in Fahrtrichtung Norden. Bild: Luzerner Polizei (Luzern, 9. September 2020)

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr auf der Autobahn in Luzern in Richtung Norden. Mehrere Fahrzeuge mussten vor der Verzweigung Rotsee aufgrund des stockenden Verkehrs anhalten. Dies bemerkte ein Autofahrer zu spät, worauf es zu einer massiven Auffahrkollision zwischen vier Autos kam.

Fünf Personen wurden beim Unfall verletzt. Zwei davon mussten vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Weiter verletzte sich ein mitgeführter Hund beim Unfall. Dieser wurde in eine Tierklinik gebracht.

Ein Atemlufttest beim mutmasslichen Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,08 Promille. Beim 49-jährigen Mann aus Bosnien und Herzegowina wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerausweis musste er abgeben. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 80'000 Franken.