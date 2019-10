Für 365 Millionen Franken: In Horw soll ein gemeinsamer Campus für Lehrer und Ingenieure entstehen Die Pädagogische Hochschule und das Departement Technik & Architektur der Fachhochschule Zentralschweiz sollen einen gemeinsamen Campus erhalten. Kostenpunkt: 365 Millionen Franken. Der Kanton will den Bau an eine Aktiengesellschaft auslagern.

Der Campus an der Technikumstrasse in Horw soll für 365 Millionen Franken ausgebaut werden. (Bild: PD / Bearbeitung: Oliver Marx)

(zim/sda) Die Pädagogische Hochschule Luzern und das Departement Technik & Architektur stossen in Bezug auf ihre räumlichen und betrieblichen Voraussetzungen an ihre Grenzen. Der Handlungsbedarf ist seit Jahren erkannt, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei Luzern vom Montag. Jetzt will der Luzerner Regierungsrat handeln.

Sowohl das Departement Technik & Architektur der Fachhochschule Zentralschweiz wie auch die Pädagogische Hochschule Luzern befinden sich im Wachstum. Das Departement Technik & Architektur hatte 2004 rund 830 Studierende, aktuell sind es über 2000 Studierende sowie 1000 Personen in der Weiterbildung. Bei der Pädagogischen Hochschule Luzern ist die Zahl der Studierenden von 250 im Jahr 2004 auf aktuell 2100 sowie auf 6900 Personen in der Weiterbildung angestiegen.

Die Lösung des Platzproblems: ein Campus für zwei Bildungsstätten

«Statt überall Stückwerke machen wir ganze Sache», wird Regierungsrat Reto Wyss in der Mitteilung zitiert. Und so sieht das Konzept für die Gesamtlösung aus: In Horw entsteht auf kantonseigenem Land ein architektonisch und betrieblich ganzheitlich geplanter Campus für beide Ausbildungsstätten. Es soll auch Gebäude geben, die polyvalent von beiden Institutionen genutzt werden können. Konkret werden die bestehenden Gebäude des Departements Technik & Architektur komplett saniert und erweitert. Allein die Sanierung – ohne Erweiterung – würde 100 Millionen Franken kosten. Gleichzeitig entstehen auf diesem Terrain Neubauten, so dass zukünftig auch die Pädagogische Hochschule Luzern von heute elf auf künftig einen Standort konzentriert werden kann.

Die Kosten belaufen sich auf rund 365 Millionen Franken. Die Ausbaupläne hatte der Kanton vor zwei Jahren erstmals vorgestellt. Dereinst sollen auf dem Areal 4000 Studenten und 800 Mitarbeiter unterkommen. Dank der Synergien der beiden Schulen an einem Standort können laut Mitteilung Flächen gemeinsam genutzt werden, was Kosteneinsparungen im Umfang von 33 Millionen Franken ermöglicht.

Land ist im Besitz des Kantons

Der Regierungsrat hat entschieden, dass der Kanton nicht selbst investieren und die Gebäude auch nicht selbst betreiben solle. Das Grundstück mit der bestehenden Infrastruktur solle an die noch zu gründende Aktiengesellschaft Immobilien Campus Luzern-Horw AG ausgelagert werden. Neben den Immobilien erhält die AG vom Kanton auch finanzielle Mittel. In der Mitteilung wird die geplante Bar- und Sacheinlage des Kantons auf total 60 Millionen Franken beziffert. Die Immobiliengesellschaft soll als gemeinnützige AG ausgestattet werden und zu 100 Prozent im Besitz des Kantons bleiben. Der Kanton gebe damit die Führung nicht aus der Hand.

Bis am 10. Januar 2020 läuft zu den Ideen des Regierungsrats die Vernehmlassung. Der Kantonsrat wird sich im Verlauf des Jahres 2020 mit dem Geschäft befassen, eine Volksabstimmung ist für 2021 vorgesehen.