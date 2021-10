Für Schulen und Betriebe Der Kanton Luzern ermöglicht Testzertifikate beim repetitiven Testen Der Kanton Luzern bietet ab sofort die Möglichkeit an, dass Personen, die sich am repetitiven Testen beteiligen, kostenlos ein Testzertifikat erhalten.

Eine Person bei der Speichelprobe. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Ab dem kommenden Montag, 11. Oktober 2021, sind Test-Zertifikate grundsätzlich kostenpflichtig. Der Kanton ermöglicht Betrieben, Institutionen und Schulen ab sofort, dass Personen, die beim repetitiven Testen mitmachen, bei einem negativen Resultat kostenlos ein Testzertifikat erhalten. Dies meldet der Kanton Luzern in einer Medienmitteilung.

Die Poolmanager bestätigen mittels eines Codes, dass die Speichelproben von den jeweiligen Personen stammen. Sofern die notwendigen Informationen (Name, Vorname, Geburtsdatum, E-Mailadresse) im IT-System hinterlegt sind und die getestete Person dies wünscht, erhält sie umgehend nach Vorliegen des Testresultats per Mail ein Testzertifikat zugestellt. Dieses ist dann 72 Stunden lang gültig.



Neben der Speichelprobe gibt es im Rahmen des repetitiven Testens auch die Möglichkeit, durch eine Fachperson einen Antigen-Schnelltest vornehmen zu lassen. Für diese Personengruppe gibt es keine Testzertifikate.



Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf: «Wir haben uns beim Bund leider vergeblich für kostenlose Tests bis Ende Jahr eingesetzt. Es freut mich nun umso mehr, dass wir Personen, die sich am repetitiven Testen beteiligen, einen Weg ermöglichen, um kostenlos ein Testzertifikat zu erhalten.» (zfo)