Fussball Der FC Luzern und Nachwuchstrainer Sandro Chieffo trennen sich per sofort Der FC Luzern beendet die Zusammenarbeit mit dem bisherigen U21-Cheftrainer Sandro Chieffo per sofort. Chieffo war in dieser Saison zwischenzeitlich auch Interimstrainer der ersten Mannschaft. Assistenztrainer Roman Wipfli muss den Klub ebenfalls verlassen.

Sandro Chieffo muss den Verein verlassen. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 18. Dezember 2021)

Wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt, erfolgt die sofortige Trennung von Sandro Chieffo und Roman Wipfli aufgrund der in Gefahr geratenen sportlichen Ziele der U21 für die aktuelle Saison. Mit dem Wechsel auf der Trainerposition erhofft sich der FC Luzern einen neuen Impuls setzten zu können, um die Zielvorgaben in den verbleibenden Spielen noch zu erreichen. Bis zum Ende der Saison übernimmt Mark Adams die Verantwortung für die älteste Nachwuchsmannschaft des FCL. (sfr)