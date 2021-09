Fussball Der FC Malters feiert seinen 75. Geburtstag 1946 wurde der Fussballclub Malters gegründet. Am Samstag, 11. September, lädt der Verein die Bevölkerung zum grossen Jubiläumsfest.

Die aktuelle 1. Mannschaft des FC Malters. Bild pd

Der Fussballclub Malters wurde vor 75 Jahren gegründet. Dieses Jubiläum feiert er am Samstag, 11. September, mit einem Fest für die Bevölkerung auf dem Dorfplatz Weihermatte. Mit einem vielfältigen Programm von 9 bis 18 Uhr soll den Besucherinnen und Besuchern ein Einblick in das Vereinsleben des FC Malters gewährt werden.

«Das Ganze ist in eine Story verpackt», teilt der FC Malters mit. An diversen Marktständen sollen die Lebensphasen eines Vereinsmitgliedes aufgezeigt werden – vom Start als Kind bis ins hohe Alter. Einblick gewährt werden soll etwa in das Ausbildungskonzept und die Trainerausbildung im Juniorenbereich. Um 10 und 14 Uhr finden zwei geführte Rundgänge statt. Um 15.30 Uhr gibt es eine Jubiläumsfestrede. Der Höhepunkt ist um 16.30 Uhr die Präsentation der Fussballteams und der neuen Vereinsdresse.

Es gibt diverse Getränke- und Verpflegungsmöglichkeiten. Dazu werden Spiele wie Parcours, Quiz und Geschicklichkeit aufgebaut. Die Musikschule Malters (10.30 Uhr), die Landsberger Blaskapelle (13.30 Uhr) und Blächwärch (17.30 Uhr) begleiten den Anlass musikalisch. Ab 18 Uhr legt DJ Pascy auf.

528 Vereinsmitglieder in 22 Teams

Der FC Malters wurde am 15. August 1946 gegründet und bietet viel mehr als nur Fussball. Seine 528 Vereinsmitglieder in 22 Teams würden «mit gelebtem Vereinsleben zur Stärkung der sozialen Gesundheit innerhalb der Gemeinde beitragen», schreibt der Verein in seiner Medienmitteilung. Der FC Malters trägt auch zur Gleichberechtigung der Geschlechter bei. 1987 wurde eine Frauenabteilung gegründet. Heute hat der FC Malters zwei Frauenteams.