Fussball Der SC Kriens sichert sich den Ligaerhalt dank einem 3:0-Sieg gegen Winterthur Tiefes Durchatmen, ja Aufatmen beim SC Kriens: Es ist geschafft, Kriens bleibt ein weiteres Jahr in der Challenge-League.

Marijan Urtic jubelt nah seinem 1:0-Führungstreffer. Bild: Pius Amrein (Kriens, 14. Mai 2021)

(tbu) Darauf dürfen die Krienser stolz sein: Während die Konkurrenten Chiasso (in Schaffhausen) und Neuchâtel Xamax (daheim gegen GC) jeweils 1:1 spielten, schaffte der SCK en Ligaerhalt mit einem 3:0 daheim gegen Winterthur aus eigener Kraft. Dies dank einer leidenschaftlichen Steigerungslauf in der zweiten Halbzeit. Damit steht bereits vor der letzten fest, das Kriens auch in der nächsten Saison in der Challenge-League spielen wird.

