Fussball Joschua Neuenschwander wechselt zum SC Kriens Der SC Kriens verpflichtet den 20-jährigen Joschua Neuenschwander als Torhüter.

Joschua Neuenschwander wechselt von den Berner Young Boys zum SC Kriens. Das teilt der Verein am Montag mit. Der 20-jährige Torhüter gehörte in der vergangenen Saison zum Kader der 1. Mannschaft der Berner und kam im letzten Spiel der vergangenen Saison zu seinem ersten Einsatz in der Super League.

Neu beim SC Kriens: Joschua Neuenschwander. Bild: SC Kriens

Neuenschwander durchlief alle U-Mannschaften bei YB und spielte in der Saison 2019/20 leihweise in der Promo League bei Köniz. Auch gehörte er ab der Stufe U15 stets zum Kader der Schweizer Juniorennati. (stg)