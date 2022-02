Fussball Knall in Kriens: «Mister SCK» Galliker geht Bruno Galliker trennt sich überraschend vom SC Kriens und gibt seine Aufgaben im Verlauf der kommenden Wochen ab. Bislang ging man davon aus, dass der langjährig Engagierte als Technischer Leiter beim Verein bleibt.

Der SC Kriens macht im Umfeld seiner 1. Mannschaft schwierige Zeiten durch. Neben der miserablen Saison in der Challenge League und dem bevorstehenden Abstieg in die Promotion League nun auch noch dies: Bruno Galliker, seit 2017 Sportchef, Geschäftsführer und Technischer Leiter des SC Kriens, geht.

Bereits vor einem Monat hatte der SCK einen Führungswechsel angekündigt. Betont wurde damals von Präsident Werner Baumgartner, dass es sich dabei nicht um eine Entmachtung, sondern um eine Entlastung des SCK-Urgesteins Galliker handeln würde. Der 58-jährige Galliker sollte eigentlich, so war es geplant, weiterhin Technischer Leiter bleiben.

Sportchef, Geschäftsführer und Technischer Leiter Bruno Galliker wird bald eine Türe hinter sich schliessen: Er verlässt den SC Kriens. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 21. Januar 2019)

Galliker beendet seine Arbeit spätestens im Mai

Nun gehen Galliker und der Innerschweizer Vorzeige-Sportclub aber getrennte Wege. Denn die Vorstellungen über die Ausgestaltung von Gallikers neuen Aufgaben würden derart weit auseinander, dass sich keine Einigung finden lasse. Präsident Baumgartner erklärt, dass in den vergangenen Wochen intensive und offene Gespräche geführt worden seien, man aber bis zuletzt andere Auffassungen über Gallikers zukünftige Aufgaben und Tätigkeiten im Kleinfeld hatte. Baumgartner sagt:

«Wenn es aber für beide Seiten nicht hundertprozentig passt, ist eine Trennung die ehrlichste und wohl auch einzige Lösung.»

Der SC Kriens ist schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuen Sportchef und nach einem neuen Geschäftsführer. Priorität hat die Installierung des Sportchefs. Dies soll in den nächsten Wochen geschehen. Die Aufgaben des Geschäftsführers und des Technischen Leiters werden momentan interimistisch auf mehrere Personen aufgeteilt. Denn Galliker wird seine Aufgaben bereits im Verlauf der kommenden Wochen abgeben. Endgültig verlassen wird «Mister SCK» den Verein nach Ablauf der Kündigungsfrist im Mai.

Gallikers Verdienste seien kaum in Worte zu fassen, sagt Baumgartner. Nur wenige Menschen seien so stark mit dem Krienser Fussballclub verwurzelt und hätten in den vergangenen Jahren so leidenschaftlich mitgewirkt. Baumgartner sagt:

«Seine Arbeit hat den Verein geprägt und wir werden noch lange davon profitieren können.»

Nicht nur die oben erwähnten unterschiedlichen Auffassungen über Gallikers zukünftige Aufgaben und Tätigkeiten im Verein deuten darauf hin, dass die Trennung nicht ohne Nebengeräusche erfolgt ist. Galliker bleibt in der Medienmitteilung des SC Kriens wortlos, wird ohne Zitat verabschiedet. Das abtretende SCK-Urgestein, einst auch Sportchef des FC Luzern, liess via den SCK-Kommunikationsleiter verlauten, dass er an diesem Wochenende für eine Stellungnahme nicht erreichbar sei.