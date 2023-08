FUSSBALL Kriens verliert in Aarau knapp mit 2:3 Der SC Kriens zeigt nach der 0:5-Osterohrfeige vor einer Woche gegen Neuchâtel Xamax in Aarau eine Reaktion: Zwar setzt es wieder eine Niederlage ab, aber mit dem 2:3 (1:2) eine resultatmässig zumindest erträgliche.

Die Bemühungen des SC Kriens wurden nicht belohnt. Gegen Aarau reichte es nur für eine knappe Niederlage – für die Krienser trotzdem so etwas wie ein Erfolg. Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Aarau, 23. April 2022)

Kriens kämpfte in Aarau tapfer, schlug sich wacker. Aber so richtig in Gefahr, Punkte abzugeben, waren die Aarauer nicht wirklich. Das bestens bekannte Kriens-Übel: Die Abwehrschwäche, die Geschenke in der eigenen Gefahrenzone.

Das Abwehrverhalten der Krienser nach etwas mehr als einer Viertelstunde zeigte beispielhaft auf, dass der SC Kriens zwar rein statistisch noch die Nr. 20 der Schweiz ist, was das Leistungsvermögen betrifft, aber kaum noch. In der 17. Minute stand die gesamte SCK-Abwehr derart deplatziert, dass Aarau-Offensivspieler Donat Rrudhani auf der linken Strafraumseite sogar Raum und Zeit für eine Direktabnahme hatte: Kriens-Keeper Joschua Neuenschwander hechtete zu Boden, konnte den Ball aber nicht richtig parieren, der Aufstiegsaspirant Aarau lag 1:0 in Führung.

Erstaunlich: Kriens vermochte in der 29. Minute den Ausgleich zu erzielen: Anthony Bürgisser gelang nach einem Abpraller am Aarau-Strafraum mit einem satten Direktschuss das 1:1. Es war Bürgissers beste Aktion in dieser Saison.

Nach dem 1:1-Ausgleich gleich das 1:2 kassiert

Ach, erbärmlich, wie Kriens gleich nach dem Aarau-Anstoss schon wieder in Rückstand geriet. Eine Abwehr, die sich ausser Rand und Band präsentierte, ermöglichte Aaraus Kevin Spadanuda den 2:1-Schuss. Kriens hatte in der 33. Minute die nächste Szene im gegnerischen Strafraum. Aber Aussenristkunstschüsse – die sind in der aktuellen Lage des SCK wohl für lange, lange Zeit nicht die richtigen Argumente. Ashvin Balarubans Versuch jedenfalls landete ziemlich quer in den Publikumsrängen.

Ein Witz in der 43. Minute dann, dass die Schiedsrichterin nach einem Schuss von Izer Aliu das Strafraumhands von Aaraus Imran Bunjaku nicht sah. Gerade bei solchen entscheidenden Strafraumszenen ist es in Profiligen die Aufgabe der Refs, parat zu sein; nicht nur dann, wenn ein Spieler meckert.

Dass der SCK zur Pause noch «im Geschäft» war, lag wohl weniger an der Kriens-Klasse, sondern war vielmehr der Verunsicherung des im Aufstiegsrennen zuletzt schwer taumelnden Aarau geschuldet.

Bis zur Pause konnten die Krienser noch hoffen. Im Bild kämpft der Krienser Ivan Harambasic (von hinten) gegen Aaraus Randy Schneider. Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Aarau, 23. April 2022)

Herrlicher Weitschuss von Yesilçayir zum 2:3

Nach etwas mehr als einer Stunde war dann aber Schluss: Bastien Conus versorgte eine FCA-Cornervariante unhaltbar zum 3:1 im Netz. Auch bei diesem Aarau-Eckball schien die Krienser Verteidigung nicht restlos wach zu sein.

Oder doch nicht Schluss? Der Schuss des eingewechselten Enes Yesilçayir in der 74. Minute aus fast dreissig Metern zum 2:3-Anschlusstreffer war ein in dieser Saison seltenes Kriens-Highlight. Und die Partie dauerte immerhin noch eine Viertelstunde. Jetzt hätte man sich noch einen totalen Krienser Sturmlauf gewünscht. Dazu waren die SCK-Spieler nicht in der Lage. Elis Isufi konnte in der 80. Minute einen Corner gefährlich in Richtung Aarau-Tor köpfeln, Balaruban kam in der 92. Minute noch zu so etwas wie einem Schussversuch.

Ashvin Balaruban (rechts) gegen Aarau-Spieler Kevin Spadanuda. Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Aarau, 23. April 2022)

Nach dem Schlusspfiff durften die Krienser immerhin erhobenen Hauptes das Brügglifeld verlassen. So ernüchternd traurig es klingt: Eine knappe Niederlage gegen einen möglichen Aufsteiger – das ist für Kriens so etwas wie ein Erfolgserlebnis.

Aarau – Kriens 3:2 (2:1)

Brügglifeld. – 3623 Zuschauer. – SR Staubli.

Tore: 17. Rrudhani 1:0. 29. Bürgisser 1:1. 30. Spadanuda 2:1. 62. Conus 3:1. 74. Yesilçayir 3:2.

Aarau: Enzler; Thiesson (84. Hasani), Bunjaku, Bergsma, Conus; Jäckle (46. Cvetkovic), Njie (81. Schwegler); Spadanuda, Schneider (81. Almeida), Rrudhani; Gashi (63. Balaj).

Kriens: Neuenschwander; Isufi, Harambasic (65. Yesilçayir), Ivanov, Busset; Mulaj (65. Kameraj), Bürgisser, Mistrafovic, Balaruban; Aliu; Avdijaj (71. Marleku).

Bemerkungen: Aarau ohne Giger (gesperrt), Vladi und Qollaku (beide verletzt). Kriens ohne Lang, Selasi (beide gesperrt), Urtic, Goelzer, Sessolo, Costa und Alessandrini (alle verletzt). Verwarnungen: 18. Njie, 27. Conus (Fouls), 34. Avdijaj (Reklamieren), 87. Balaruban (Foul).