Fussball Marco Wiget wird neuer Sportchef des SC Kriens Vor zwei Jahren beendete Marco Wiget seine Laufbahn als professioneller Fussballer im Dress des SC Kriens. Jetzt kehrt der 31-Jährige zurück ins Kleinfeld und wird ab dem 1. März neuer Sportchef.

SCK-Präsident Werner Baumgartner freut sich in einer Mitteilung über die Rückkehr von Marco Wiget. Dieser habe mit seiner Leidenschaft und seinen Führungsqualitäten schon als Spieler viele positive Spuren beim SCK hinterlassen und kenne den Innerschweizer Fussball sehr gut. Er passe auch als Person ausgezeichnet zum SC Kriens.

Marco Wiget kehrt nach Kriens zurück. Bild: PD

Der 31-Jährige hat an der Universität Bern Sportwissenschaften studiert und dort im vergangenen Jahr seinen Masterabschluss gemacht. Neben seinem Pensum als Sportchef des SC Kriens, arbeitet er weiterhin als Turn- und Sportlehrer an der Kantonsschule Musegg in Luzern, sowie am Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Luzern.

Über sein neues Engagement sagt er: «Ich sehe das Potenzial des Vereins, die Möglichkeiten im Kleinfeld gemeinsam etwas Tolles zu erreichen – und es ist für mich persönlich eine gute Gelegenheit, um in einem vertrauten und bekannten Umfeld als Sportchef zu arbeiten.»

Marco Wiget im Einsatz für den SC Kriens 2019. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 15. März 2019)

Wiget trug zu seiner Aktivzeit von 2013 bis 2020 das Trikot des SC Kriens, stieg mit dem Klub zweimal auf. Insgesamt absolvierte er 180 Spiele für den SCK. (fmü)