FUSSBALL SC Kriens hinten zu schwach: 2:3-Niederlage in Yverdon Wieder nichts mit Kriens-Punkten: Am Dienstag hatte der SC Kriens daheim gegen Vaduz 0:1 verloren, diesmal verlor der SCK in Yverdon 2:3 (1:2). Die letzte Partie vor dem Abschied aus der Liga spielt Kriens am Samstag (Kleinfeld, 20.15) gegen Winterthur.

Kriens-Torhüter Joschua Neuenschwander: In Yverdon dreimal bezwungen. Archivbild: Michael Zanghellini (Vaduz, 13. März 2022)

Die Waadtländer konnten bereits in der 7. Minute den Führungstreffer bejubeln. Mischa Eberhard durfte aus zehn Metern einschieben, wohl im Wissen, dass er die ganze nächste Saison lang nicht mehr so einfach zum Torschuss kommen wird. Typisch SCK: Der Abwehrriegel schmolz nach dem Anpfiff sehr rasch wie das Vanilleeis auf einem Cornet dahin.

Mit kämpferischem Einsatz wurden zwar Zweikämpfe gewonnen und Balleroberungen auf dem Krienser Konto verbucht. Ja, der Kopf und das Herz wollten diesen Match in Yverdon gewinnen. Allein, das Können, es ist in diesem Jahr – insbesondere in der Verteidigung -viel zu schlecht für die Challenge League, zu schwach, um ein durchschnittlich aufspielendes Yverdon zu bezwingen.

Krasser Ballverlust von Mistrafovic

Die beste Ausgleichschance hatte die Mannschaft von Trainer René van Eck vorerst in der 23. Minute. Ashvin Balaruban legte im Yverdon-Strafraum quer zu Lino Lang, dessen Flachschuss wurde aber von Torhüter Kevin Martin mit einer Fussabwehr entschärft.

Das SCK-Offensivspiel hatte seine guten Momente. Der Höhepunkt: Kriens konnte in der 36. Minute zum 1:1 ausgleichen. Via Izer Aliu und Lino Lang gelangte der Ball zu Stürmer Mark Marleku, der aus zwölf Metern Distanz skoren konnte.

Dann wieder typisch SCK, und zwar nur eine Minute später: David Mistrafovic verlor den Ball in der eigenen Gefahrenzone kläglich – Alan Eleouets Schuss geriet mit der Abwehr von Elis Isufi zum halben Kriens-Eigentor. Der SCK-Effort zum 1:1: innert Sekunden einfach so wieder hergeschenkt. Zum Kopfschütteln.

1:3 nach einer Stunde war die Vorentscheidung

Kriens hatte sich zur Pause sechs Corner erarbeitet (Yverdon nur drei). Das war ein Teilbeweis dafür, dass das Gästeteam im Spiel nach vorne etwas anzubieten hatte. Andererseits brachte Yverdon in der ersten Halbzeit mit drei Torschüssen (Kriens auch drei) zwei Tore zu Stande. Ein Teilbeweis dafür, dass die Krienser Abwehr einfach nicht auf der Höhe des Geschehens war und ist.

Sehr bald nach dem Seitenwechsel schickte Coach Van Eck frische Offensivkräfte aufs Feld. Albion Avdijaj, einer des eingewechselten Trios, brachte es in der 59. Minute fertig, vier Meter allein vor dem Yverdon-Tor stehend den Goalie anzuschiessen. In der 63. Minute wurde Alius Schussversuch geblockt.

Im Gegenzug zeigten die Einheimischen, wie man’s macht. Ridge Mobulu tänzelte an der Strafraumseite seinen Gegenspieler aus, Hugo Fargues schloss zum 3:1 ab.

Gelingt Kriens noch eine Sensation?

Als der unglückliche Mistrafovic nach seinem 1:2-Fehler (37.) und seiner ersten gelben Karte (39.) in der 68. Minute wegen eines weiteren Fouls mit Gelb-rot vom Platz geschickt wurde, schien die Partie entschieden. Kriens’ Enes Yesilçayir schoss aber in der 80. Minute aus kurioser, am Boden hockender Position noch den 2:3-Anschlusstreffer. Kriens mühte sich weiter nach vorne ab, mehr als eine Penaltyreklamation in der Nachspielzeit lag in Unterzahl aber nicht mehr drin.

Um den Punkte-Negativrekord in einer Challenge-League-Saison vom Kleinfeld fernzuhalten, benötigt der SC Kriens nun im letzten Saisonspiel daheim im Kleinfeld (Samstag, 20.15) einen Sieg, drei Punkte. Das wäre eine Sensation. Denn der Gegner heisst: FC Winterthur. Die Zürcher brauchen ebenso einen Sieg, um Rang 1 (Aufstieg in die Super League) oder Rang 2 (2 Barragespiele) zu besetzen.