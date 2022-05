Fussball Der SC Kriens ist blutleer und schläfrig – kein Schritt weg vom Negativrekord 27. Niederlage im 34. Spiel: Der SC Kriens verliert die Heimpartie gegen den FC Vaduz 0:1 (0:0).

Zweikampf zwischen dem Krienser Bahadir Yesilçayir (links) und dem Vaduzer Anes Omerovic. Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 10. Mai 2022)

Es geht in dieser Schlussphase der Saison für den SC Kriens nur noch um Eines: Den Negativrekord zu verhindern. Alles deutet darauf hin, dass Kriens am übernächsten Wochenende als jenes Challenge-League-Team mit dem wenigsten Punkten aller Zeiten absteigen wird. Mit einem Sieg gegen Vaduz wäre Kriens diese Sorge los gewesen, doch stattdessen war der SCK nicht einmal in der Lage, wenigstens einen Punkt im Kleinfeld zu behalten: 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Vaduz. Kriens geriet gegen die Gäste aus Liechtenstein eigentlich nur in den Startminuten richtig unter Druck. Vaduz spielte zu Beginn, als ging es ernsthaft noch um den Aufstieg in die Super League. Die Krienser konnten es ihrem Torhüter verdanken, dass sie nicht schon nach acht Minuten im Rückstand lagen. Joschua Neuenschwander entschärfte einen Scharfschuss von Joël Ris reflexschnell. Als dann Ashvin Balaruban(11.) und Lino Lang (15.) aufs Vaduzer Tor schiessen konnten, war auch Kriens in der Partie «angekommen». Das Spiel blieb bis zur Pause ausgeglichen, vor allem spannungsarm, auch wenn Goalie Neuenschwander nach einem Ris-Schuss (43.) nochmals rettend eingreifen musste.

Vaduzer Siegestreffer in der 73. Minute

Die Liechtensteiner mussten in Kriens nicht nur ohne ihren verletzten Topskorer Simone Rapp (16 Tore in 24 Spielen/Muskelverletzung im Oberschenkel) antreten, sondern auch ohne Trainer Alessandro Mangarratti, der nach einer roten Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung seine letzte von insgesamt vier Spielsperren absass. Erfreulich: In der zweitletzten Heimpartie war das eine und andere Mal durchaus Spielkultur in der SCK-Vorstellung zu beobachten und zu entdecken. Unerfreulich: Aus dem erhofften Sieg und dem definitiven Abschied vom Negativrekord wurde dann doch nichts. Einerseits war das Krienser Offensivspiel nach der Pause praktisch inexistent – nur Enes Yesilçayir hatte eine reelle Torchance (58). Andererseits mussten die harmlosen, enttäuschenden und uninspirierten Krienser selber noch einen Gegentreffer einstecken. Die SCK-Defensive schaute in der 73. Minute wieder einmal zu, wie der Gegner kombinierte und ermöglichte so dem eingewechselten Dejan Djokic den Treffer für den Vaduzer Minisieg. Das irgendwie schläfrige und blutleere Kriens konnte danach nicht mehr reagieren, obwohl Vaduz nichts mehr tat und nur noch Statist spielte: Die Liechtensteiner ermöglichten dem SCK noch zwei Eckbälle, noch zwei Freistösse – sie landeten allesamt im Niemandsland beziehungsweise weit weg vom Vaduzer Tor; dort, wo der Ball eigentlich hätte hin sollen. Kriens hat noch zwei Chancen, diesen unangenehmen Negativrekord von der Vereinsgeschichte fernzuhalten: Am Samstag in Yverdon und eine Woche später im definitiven Abschiedsspiel daheim im Kleinfeld gegen Winterthur. Hallo Kriens-Profis, bitte aufwachen: Es braucht noch zwei Punkte.