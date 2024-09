Fussballchaoten Luzerner Sicherheitsdirektor Paul Winiker: «Ich gehe davon aus, dass wir uns bei personalisierten Tickets einigen» Im Kampf gegen die Fangewalt befürwortet der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker eine härtere Gangart. Einer Massnahme gibt der SVP-Regierungsrat besonders gute Chancen.

Beim Zürcher Derby vom 23 Oktober warfen Chaoten aus der FCZ-Südkurve Pyros in den GC-Sektor. Claudio Thoma/

Pyros, Petarden und alarmierte Polizisten: Nach den jüngsten Ausschreitungen rund um Fussballspiele in Zürich und Luzern hat Fredy Fässler eine härtere Gangart gegen die Chaoten gefordert. Konkret schlug der St.Galler Regierungsrat und Präsident der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz (KKJPD) personalisierte Eintritte oder strikter kontrollierte Fantransporte vor (wir berichteten). Dabei könne er auf die Unterstützung des Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektors Paul Winiker (SVP, 65) zählen, wie dieser erklärt.

Fredy Fässler will im Kampf gegen die Chaoten die Schraube anziehen. Und Sie?

Der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker.

Paul Winiker: Selbstverständlich bin auch ich für die Umsetzung von zusätzlichen Massnahmen. Schon vor den Ereignissen der letzten Wochen war das in der KKJPD ein Thema. In der Konferenz präsidiere ich die Arbeitsgruppe der Bewilligungsbehörden. Dort haben wir im Sommer zusammen mit den Polizeidirektoren diskutiert, wie es mit den Fussballspielen nach Corona weitergehen soll. Drei Varianten standen im Fokus: anonymer Stadionzutritt wie vor Corona, personalisierte Tickets oder die Schliessung von Gästesektoren. Alle diese Massnahmen sieht das Hooligan-Konkordat vor.

Wie stehen Sie zu personalisierten Tickets?

Für Grossanlässe, wie es auch ein Fussballspiel ist, müssten personalisierte Tickets eine Selbstverständlichkeit sein. Ein wertvoller Nebeneffekt wäre, dass auch Stadion- und Rayonverbote besser kontrolliert werden können. Möglich ist auch, dass sich die Fans im Stadion anständiger verhalten, weil sie wissen, dass sie sich ausweisen mussten.

Wenn Sie die Massnahme befürworten: Warum ist sie noch nicht umgesetzt?

Das geht nur flächendeckend. Das hat das Beispiel aus dem Kanton Wallis gezeigt, wo die Fans den Start zur neuen Saison wegen Ausweispflicht boykottiert haben. Unter den Bewilligungsbehörden – meistens sind es die Kantone, manchmal auch Städte – braucht es Einigkeit.

Wer sperrt sich denn dagegen?

Es sind wie gesagt mehrere Bewilligungsbehörden am Tisch. Noch im Sommer war die Einigkeit weit weg. Darum wurde ja auch die Taskforce eingesetzt, um wichtige Erkenntnisse zu sammeln. Nach den jüngsten Ereignissen gebe ich den personalisierten Tickets als Minimallösung gute Chancen. Wichtig ist, dass wir mit allen Anspruchsgruppen eine unité de doctrine durchsetzen können.

Und die anderen Massnahmen?

Hier müssen die Vor- und Nachteile gut abgewogen werden. So kann die Schliessung der Gästesektoren dazu führen, dass sich die Chaoten unters friedliche Publikum mischen. Am 24. Oktober war ich übrigens mit Fredy Fässler im Stadion, als der FC Luzern gegen den FC St.Gallen spielte. Ausser einigen Pyros blieb es in der Swisspor-Arena friedlich. Was danach in den Bussen und am Bahnhof passiert ist, darf nicht toleriert werden.

Eine weitere mögliche Massnahme wären Kombitickets, welche den Stadionbesuch mit der Anreise im Extrazug verbinden.

Diese Massnahme unterstütze ich für den Fall, dass die personalisierten Tickets nicht genügen.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass es zu schärferen Massnahmen kommt?

Ich gehe davon aus, dass wir bei den personalisierten Tickets und somit bei den Einlasskontrollen eine Einigkeit zu Stande bringen.

Wie hoch ist die Belastung für die Luzerner Polizei im Moment?

Sie ist hoch. Und das aufgrund verschiedener Einsätze: Unfälle, das Nachtleben an den Brennpunkten, Kundgebungen. Dann auch Einsätze im Rahmen des Polizeikonkordats. All das bindet viele Ressourcen. Wenn dann noch eine Handvoll Krawallmacher im Rahmen von Fussballspielen Hundertschaften an Polizisten beschäftigen, ist das sehr bedenklich. Wegen weniger Chaoten wird eine ganze Sportart ins schlechte Licht gerückt, friedliche Fans und an öffentlichen Orten auch Unbeteiligte müssen um ihre Sicherheit fürchten. Das darf nicht sein.