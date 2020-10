Tödlicher Fussgänger in Littau: Mann von Bus überrollt Am Donnerstagabend hat sich auf der Luzernerstrasse in Littau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Fussgänger wurde von einem Auto erfasst und anschliessend von einem Bus der VBL überrollt. Der Mann starb noch auf der Unfallstelle.

Die Unfallstelle auf der Luzernerstrasse in Littau. Bild: Leserreporter

(spe) Zum Unfall ist es am Donnerstag kurz vor 19.30 Uhr auf der Luzernerstrasse in Littau gekommen. Als ein 42-jähriger Mann auf der Höhe der Liegenschaft 88 den Fussgängerstreifen überquerte, kollidierte er mit einer Autofahrerin. Der Mann wurde über 20 Meter nach vorne geschleudert und anschliessend von einem VBL-Bus überrollt. Der Fussgänger aus Sri Lanka erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Die Luzernerstrasse war während der Sachverhaltsaufnahme und den Bergungsarbeiten für rund fünf Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr örtlich umgeleitet.



Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Stadt Luzern, des Rettungsdienstes 144, der Notfallseelsorge und des Careteams Luzern und der Luzerner Polizei. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.