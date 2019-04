Fussgänger von Auto angefahren und erheblich verletzt Bei einer Kollision mit einem Auto auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke. Dieser verletzte sich ein Fussgänger erheblich und musste ins Spital gebracht werden.

(pd/dvm) Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend kurz vor 21.30 Uhr, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Ein Autofahrer fuhr auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke vom Seetalplatz Richtung Sonnenplatz. Beim Sonnenplatzkreisel verliess er diesen in Richtung Sprengi. Gleichzeitig überquerte ein Fussgänger von links her die Gerliswilstrasse. Der Passant wurde vom Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fussgänger verletzte sich beim Unfall erheblich und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.