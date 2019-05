Bildstrecke Die Stadt Luzern singt: Liveticker zum Schweizerischen Kinder- und Jugendchorfestival 2019 Während dreier Tage steht Luzern ganz im Zeichen des Gesangs. Auf verschiedenen Plätzen in der Stadt treten unterschiedliche Kinder- und Jugendchöre auf.

14:10 Uhr

Die Workshop-Teilnehmer kommen im Südpol an. (Bild: David von Moos, Luzern, 30. Mai 2019)

14:00 Uhr

Das dreitägige Programm umfasst Festivalkonzerte in den Hallen der Messe Luzern, Workshops, den SingplausCH für Chöre im Primarschulalter sowie Begegnungskonzerte, Singen auf Plätzen in der Luzerner Innenstadt, Verpflegung und Unterkünfte für die Teilnehmenden und Helfer.

Neben den Hallen der Messe Luzern werden weitere Bühnen und Räume in der gesamten Stadt genutzt, zum Beispiel das KKL, der Südpol und die Jesuitenkirche. «So wird das Festival für die Teilnehmenden ein einmaliges Erlebnis und für die Gastgeberstadt ein kulturelles Highlight», teilten die Veranstalter mit. (dvm)

13:58 Uhr

In diesen Minuten wird in Luzern aus vollen Kehlen losgesungen. Auf verschiedenen Plätzen in der Stadt treten unterschiedliche Kinder- und Jugendchöre auf. Lassen Sie sich überraschen! (dvm)

13:41 Uhr

Willkommen im Liveticker zum 7. Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival, das dieses Jahr zum ersten Mal in der Zentralschweiz stattfindet. Das SKJF in Luzern steht unter dem Motto «Swiss Edition».

Mehr als 60 Chöre aus der ganzen Schweiz strömen nach Luzern. Erwartet werden über 2000 singende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10 bis 25 Jahren. Szenen wie die folgenden vor zwei Jahren in Lugano sind in den nächsten Tagen auch in Luzern möglich:

Die Veranstalter rechnen gemäss dem Vorverkauf mit 500-1000 zahlenden Besuchern. «Wobei konkretere Schätzungen schwierig sind, weil das Festival erfahrungsgemäss zahlreiche Spontangäste anlockt, wozu nicht selten auch Familienmitglieder der Teilnehmenden zählen», erklärt OK-Präsidentin Patricia Flury im Vorfeld gegenüber unserer Zeitung. Dazu komme noch das Publikum bei den Auftritten auf öffentlichen Plätzen in der Stadt Luzern.

Das Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival (SKJF) findet alle 2 Jahre statt. Bisherige Austragungsorte waren Lugano (2017), Disentis (2015), St. Gallen (2013), Lausanne (2011), Schaffhausen (2009) und Zürich (2007). (dvm)