Gastronomie Stadt Luzern Altstadt-Vinothek: Urner bringen frischen Wind und Wein auf den Hirschenplatz Nach dem Vorbild der Vinothek 1620 in Andermatt soll das Dornacherhaus in der Luzerner Altstadt künftig Speis und Trank bieten. Eröffnet soll im Dezember werden.

Auf dem Hirschenplatz in der Luzerner Altstadt wird im Haus Nummer 7 – dem Dornacherhaus – eine Vinothek mit Weinbar einziehen. Dies ist einem Baugesuch zu entnehmen, das bei der Stadt Luzern aufliegt. Zuletzt war im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss das Modegeschäft «van Laack Store» eingemietet, in den oberen Etagen befinden sich Wohnungen.

Im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss des Dornacherhauses entsteht eine Vinothek mit Bar und Gästeraum. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 5. Mai 2022)

Hinter dem Vinothek-Projekt steht das Urner Unternehmen Enoteca 1620 AG, das in Andermatt den Gastrobetrieb «1620 Vinothek, Bistro, Bäckerei» führt. Für den Umbau des Ladenlokals in eine Vinothek und Gaststube wird mit Kosten von 700'000 Franken gerechnet. Die geplanten Bauarbeiten betreffen nur den Innenbereich. «Es werden nur mobile Elemente eingebaut, an der Grundstruktur wird nichts geändert», sagt Fabienne Gut, Vertreterin der Bauherrschaft. Nur aussen werde die historische Türe angepasst, umgedreht und nach innen versetzt. Fabienne Gut: «Damit öffnet sich die Türe nach aussen. So ist der Notausgang sichergestellt und es kann eine höhere Gästezahl bewilligt werden.» Als Gastrofläche werden 118 Quadratmeter angegeben. Der Umbaustart ist auf August, die Eröffnung auf diesen Dezember geplant.

Zur Geschichte des Dornacherhauses Das Dornacherhaus bekam seinen Namen wegen der Fassadenmalerei, die an die Schlacht bei Dornach von 1499 erinnert. Damals war die letzte kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem Schwäbischen Bund und den Eidgenossen während des Schwabenkrieges. Die Fassade wurde 1901 von Anton Pfenninger bemalt. Die Entwürfe stammten von Seraphin Weingartner. Dazu schreibt Jochen Hesse im Buch über die Fassadenmalerei in der Stadt Luzern: «Die Idee dazu steht wohl im Zusammenhang damit, dass der Hausbesitzer, Heinrich Halter, Zeugherr war der Safranzunft, welche Luzerns Teilnahme an der 400-Jahr-Feier von 1899 organisierte.» Eine aufgemalte Tafel zwischen den Fenstern erinnert noch heute daran. Die Mineralfarbenmalerei wurde bereits mehrmals konserviert sowie restauriert und 2016 aufgefrischt. (sam)

Hauseigene Bäckerei in Altdorf beliefert das Geschäft

Die Weinbar im Erdgeschoss soll mit 15 Plätzen an der Bar und in den Fensternischen ausgestattet werden. Der Gästebereich im ersten Obergeschoss soll 33 weitere Plätze erhalten – ebenfalls mit Blick auf den Hirschenplatz. Falls es das Wetter erlaubt, sollen entlang der Fassade Tische und Stühle aufgestellt werden.

Neben Speis und Trank in der Vinothek sind zum Kauf biologische Sauerteigbrote, Pizza und Pasta aus der hauseigenen Altdorfer Bäckerei und auch die Weine erhältlich. Beim Wein setzen die Betreiber vorwiegend auf biologischen Anbau. Sie verfügen über Importlizenzen für Weine aus Italien, Frankreich und Georgien und können so für die Gäste ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Auch bei den Speisen werde auf biologische und biodynamische Landwirtschaft gesetzt, bezogen von Kleinbauern aus der Schweiz, Italien und Frankreich.

Edler Tropfen in altem Gemäuer

Selfie von Elodie Madec und Dani Perez de Vera, dem künftigen Gastgeberpaar am Hirschenplatz.

Das Betriebskonzept sei mit dem der Vinothek im Nossenhaus – Baujahr 1620 – in Andermatt vergleichbar, sagt der künftige Gastgeber Dani Perez de Vera (40). Er fügt an: «In Luzern haben wir ein grösseres Essensangebot. Wir bieten auch kleine Menus an. Alles kommt aus dem Ofen, nichts aus der Fritteuse oder vom Gasherd. Wir haben den Fokus auf No-Food-Waste und Regionalität.»

An seiner Seite wird Ehefrau Elodie Madec (37) als Gastgeberin arbeiten. Sie ist Sommelière und er ist Sommelier und Bäcker. Als solcher sei er Handwerker und halte nichts von industrieller Produktion. Er setze auf alte Weizensorten wie Dinkel, Einkorn oder Emmer Weizen, der aus dem Jura bezogen wird. Offen hat der Luzerner Ableger die ganze Woche bis Mitternacht und am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils bis morgens um zwei Uhr – so ist zumindest der Plan. Das Gesuch um Verlängerung der Öffnungszeit wurde eingereicht. Für den Betrieb am Hirschenplatz werden 15 Mitarbeitende mit diversen Pensen im Einsatz sein.

Fassadenmalereien am Dornacherhaus:

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 5. Mai 2022)

