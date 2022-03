Gastronomie Aufregung im Gastro-Gewerbe: Verpflegungsstände müssen Boulevardflächen räumen Im Gegensatz zu grösseren Gastrobetrieben dürfen Kleinst- und Take-away-Betriebe nach Aufhebung der Coronamassnahmen die erweiterten Aussenflächen nicht mehr nutzen.

Für Take-away-Verpflegungsstände in der Stadt Luzern gibt es jetzt keine erweiterten Aussenflächen mehr. Symbolbild: Getty

Über 100 Restaurants in der Stadt Luzern dürfen ihre erweiterten Boulevardflächen nach Aufhebung der Coronamassnahmen weiterhin nutzen. Mit dem Einverständnis des Kantons werde Hand geboten, dass auch kleine Café-/Bar-Betriebe befristet bis Ende Oktober 2022 Aussenflächen und einzelne Parkplätze zur gastronomischen Bewirtschaftung nutzen dürfen, teilte die Stadt im Dezember 2021 mit. Dies ist nun nicht der Fall. Das sorge für Unverständnis, berichtet Zentralplus.

Neun Kleinbetriebe, meist im Quartierbereich Hirschmatt–Neustadt und Bruchstrasse, darunter der Take-away Aurum an der Bruchstrasse, dürfen die erweiterten Boulevardflächen nicht mehr nutzen, bestätigt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, auf Anfrage. Das habe der Kanton entschieden. Gemäss Urs Renggli, Chef der Luzerner Gastgewerbe- und Gewerbepolizei, gehören diese Betriebe der Kategorie Verpflegungsstände an. Ihnen steht gesetzlich eine maximale Wirtschaftsfläche von 25 Quadratmetern (Innen- plus Aussenfläche) zu. «Die zusätzliche Nutzung von Aussenflächen war aufgrund der Covid-19-Lage befristet, was den Unternehmen stets klar kommuniziert worden war», sagt Renggli.

«Die betroffenen neun Betriebe dürfen selbstverständlich weiterhin ihrer normalen Geschäftstätigkeit nachgehen», sagt Lütolf, «Die coronabedingt erweiterten Flächen, bei denen es sich zum Teil um Parkplatzfelder handelt, dürfen sie aber künftig nicht mehr nutzen.»