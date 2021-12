Gastronomie Das «Magdi» will ein weiteres Lokal an der Luzerner Eisengasse eröffnen Neben Restaurant und Bar soll nun auch eine «Charcuterie» mit hausgemachten Produkten entstehen.

Tisch und Stühle stehen bereit, neben der Bar und will das «Magdi» eine Charcuterie eröffnen. Bild: sam

Dort wo einst Schmuck verkauft wurde, sollen künftig Delikatessen aus der Magdi-Küche, Fleisch vom Ueli-Hof und von Toni Odermatt aus Stans verkauft werden. Wie einem Baugesuch der Betreiberschaft des Restaurants Magdi zu entnehmen ist, sollen in einer neuen «Charcuterie» an der Luzerner Eisengasse Pasteten, Terrinen, Pop-Corn-Butter oder auch Brombeergewürze aus Eigenproduktion im Sortiment sein. Damit will die Magdi-Crew ein attraktives Angebot für Take-away bieten. Es gebe aber auch die Möglichkeit, die Köstlichkeiten vor Ort zu verzehren.

Für den Umbau an der Eisengasse 5 sollen laut Baubeschrieb rund 415'000 Franken investiert werden. Martina Odermatt und Thomas Pollet haben das Restaurant Magdi von Carlos Eichmann übernommen und wollen ab 2022 auch die Bar führen. Mit dem zusätzlichen Lokal entstehe eine kleine Magdi-Welt mit guten Produkten in der Eisengasse. Übrigens: Auf der Homepage des Restaurants besteht die Charcuterie bereits.