Gastronomie Die Titlis-Hütte beim Hotel Seeburg in Luzern wurde wieder eröffnet Das Kultlokal hatte einiges an Staub angesetzt. Nachdem es aufgefrischt wurde, kann man sich hier jetzt wieder zum Fondue treffen.

Blick ins Innere der frisch renovierten Titlis-Hütte beim Hotel Seeburg. Bild: PD

Das Hotel Seeburg in Luzern ist bereit für die Winterzeit. Die Titlis-Hütte im Nebengebäude des Hotels ist nach längerer Pause – auch coronabedingt – wieder in Betrieb genommen worden. Das Gebäude im Chalet-Stil mit Kultstatus hatte in den letzten Jahren einiges an Staub angesetzt. Die Kulissen-Architektur wurde deshalb mit einigem Aufwand wieder aufgefrischt, sodass man sich hier jetzt wieder wie in einer Skihütte fühlen kann, mit Cheminée-Feuer und allem, was dazugehört.

Gastgeberin Jessica de Silva (zweite von rechts) mit ihrem Team. Bild: PD

Gastgeberin Jessica de Silva betont: «Die Leute sollen bei uns gemütlich zusammensitzen, fröhlich sein und plaudern und den ganzen Trubel rundherum vergessen.» Wie gewohnt werden hier wieder Fondues mit verschiedenen Zutaten serviert. Vor allem das Chili-Fondue ist ein Versuch wert, stellten wir bei unserem Besuch fest.

Auch die Sunset-Bar auf der gegenüberliegenden Strassenseite am See hat ein Winterangebot auf Lager. Hier kann man unter freiem Himmel Glühwein, gebrannte Mandeln und heisse Marroni konsumieren oder selber eine Bratwurst braten. Dank Outdoorbetrieb ist man hier auch ohne Zertifikat willkommen, heisst es auf der Website. Als Teil der Seeburg-Winterwelt wurde auch die weitherum beliebte vorweihnachtliche Beleuchtung wieder in Betrieb genommen. «Oft wurden wir in den letzten Wochen gefragt, ob diese Tradition weitergeführt wird», sagt Lars Gütti, Direktor und Gastgeber des Hotels. «Wir haben die Beleuchtung weiterentwickelt, aufgefrischt und bewusst umweltverträglicher gemacht, ohne dass sie ihre Wirkung verliert.»