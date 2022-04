Gastronomie Keinen Pächter gefunden: Das Restaurant Rössli in Hellbühl eröffnet im Mai mit Geschäftsführer Der 28-jährige Oscar Lax übernimmt die Funktion des Geschäftsführers im «Rössli». Wann das Restaurant im Mai genau öffnen wird, ist nicht klar, weil noch Personal in der Küche fehlt.

Das Restaurant Rössli in Hellbühl ist seit Ende Jahr 2021 geschlossen, weil das Pächterpaar aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage den Vertrag vorzeitig gekündigt hat (wir berichteten). Der Eigentümer Mentor Gergoci von der Baarer Immobilienfirma GG Real Estate AG hat daraufhin das Heft in die eigene Hand genommen und für das «Rössli» das Konzept seiner Firma Berg & Berg Hotel und Appartements übernommen, die er in Kerns gegründet hat. Ausserdem hat er einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin gesucht, welche das Restaurant in seinem Sinn führt.

Die neue Fassadenbeschriftung beim «Rössli». Visualisierung: PD

Unter den zahlreichen Bewerbungen habe es jedoch keine passende Person gegeben, welche das Gastronomie-Konzept umsetzen wollte oder konnte, sagt Gergoci gegenüber dem «Anzeiger vom Rottal». Daher habe er entschieden, einen Geschäftsführer anzustellen und das Restaurant als Berg&Berg-Betrieb selbst zu führen. Die Funktion des Geschäftsführers übernimmt der gebürtige Schwede Oscar Lax (28), der zuvor einen Hotelleriebetrieb einer Klinik in der Ostschweiz leitete.

Das genaue Eröffnungsdatum sei noch offen, da noch zwei Köche gesucht werden. Einzelne Vereine würden ihre Anlässe im «Rössli» bereits wieder durchführen, organisieren die Gastronomie aber selber. (fmü)