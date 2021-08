Gastronomie Neues Trendgetränk soll von Rothenburg aus die Clubs und Bars erobern In der Luzerner Sunset-Bar ist ein neues Getränk aus Sprudelwasser, Weisswein und Grapefruit erhältlich. Es wird in Rothenburg produziert. Involviert ist auch der Sohn einer FCL-Legende.

Sprudelwasser, Alkohol und ein Fruchtgeschmack – das sind vereinfacht gesagt die Hauptbestandteile von «Hard Seltzer und Wine Seltzer». Dabei handelt es sich um fixfertige Getränke, die in Dosen oder Flaschen abgefüllt sind. Ein Trend, der ganz der englischen Bezeichnung entsprechend aus den USA auch auf die Schweiz übergeschwappt ist.

Gastronom Simon Märki (links) zeigt das neue Getränk. Bild: David Kressebuch (15. Juli 2021)

Bereits gibt es hierzulande eine handvoll Hersteller solcher Getränke. Neu mischt nun auch der Luzerner Eventveranstalter und Gastronom Simon Märki mit, der unter anderem die Sunset-Bar beim Hotel Seeburg in Luzern mitbetreibt. Er hat zusammen mit dem Rothenburger Weingrosshändler Bataillard ein Getränk namens «Pampelmu.se» kreiert. Es besteht aus Sprudelwasser, Weisswein und Pampelmuse – respektive Grapefruit, wie diese Zitrusfrucht in der Schweiz heisst.

Auf die Idee gekommen waren Märki und Joel Van Eck – selber Gastronom und der Sohn von FCL-Legende René van Eck – während der Coronapandemie. «Ich werde wöchentlich mit neuen Getränken konfrontiert und uns ist aufgefallen, dass der Markt für Hard Seltzer und Wine Seltzer interessant ist, diese aber geschmacklich Defizite aufweisen», sagt Märki.

Ähnlichkeit mit Alcopops – soll aber weniger Zucker und Alkohol enthalten

Neu sind fixfertige, alkoholhaltige Mixgetränke zwar nicht. Im Gegensatz zu den Alcopops der 1990er-Jahre enthält «Pampelmu.se» laut Märki aber weniger Zucker und Alkohol. Und vor allem wird es in der Region, bei Bataillard in Rothenburg, hergestellt. «Wir haben versucht, die Lieferkette so regional und kurz wie möglich zu halten», so Märki. Der Wein des Getränks stammt allerdings noch aus Italien, künftig jedoch will er, «wenn es der Markt zulässt», welchen aus der Schweiz verwenden. Zudem sei noch eine Variante mit Roséwein in Planung.

Hier bei Bataillard in Rothenburg wird das Getränk produziert. Bild: David Kressebuch (15. Juli 2021)

Am Mittwoch wird das Getränk in der Sunset-Bar offiziell lanciert. Vorerst wird es nur dort erhältlich sein. Später soll «Pampelmu.se» auch in anderen Bars und in Clubs sowie in Getränkeläden verkauft werden.