«Gault-Millau»: Das sind die besten Restaurants in der Zentralschweiz

Der Gourmetführer «Gault-Millau» 2020 ist erschienen. Zu den Hotspots gehören Vitznau und das Bürgenstock-Resort. Viel Bewegung gibt es in Zug. Hans Graber und René Meier

Am Montag ist das «Gault-Millau»-Ranking 2020 erschienen. Unter den 870 besten Restaurants in der Schweiz figurieren auch 86 aus der Zentralschweiz. Zu den Restaurants mit den höchsten Punkten zählt neben dem «Adelboden» in Steinen auch das Restaurant Focus im Park Hotel Vitznau mit Chefkoch Patrick Mahler: Beide erzielen 18 Punkte. Mahler ist einer von drei Aufsteigern in der Deutschschweiz.

(Bild: Boris Bürgisser, Vitznau, 4. August 2017)



Die Tester von «Gault-Millau» umschreiben die Qualitäten von Patrick Mahler wie folgt: «Sehr viel Technik, sehr viel Testing: Patrick Mahler arbeitet hart an seinen Gerichten. Und schafft, was ihm nur wenige zugetraut haben: Er kocht so genial, dass im «Park Hotel Vitznau» keiner mehr von seinem berühmten Vorgänger Nenad Mlinarevic spricht. Der Chef arbeitet mit sehr vielen Komponenten. Aber die Hierarchie ist immer klar. So steigt man auf bei Gault-Millau».

Insgesamt gibt es in der Zentralschweiz zehn Aufsteiger, zwölf Neueinsteiger und zwei Absteiger (fett geschrieben). Die Übersicht:

Luzern

18 Punkte

Vitznau: Park Hotel/Focus (plus 1)

17 Punkte

Escholzmatt: Rössli

Vitznau: Vitznauerhof/Sens (plus 1)

16 Punkte

Luzern: Grand Casino/Olivo

Luzern: Reussbad

Meggen: Balm/La Pistache

Sursee: Amrein’s

Vitznau: Park Hotel/Prisma (plus 1)



15 Punkte

Luzern: The Hotel/ Bam Bou by Thomas

Luzern: KKL/Red

Luzern: Art Deco Hotel Montana/Scala

Luzern: Old Swiss House

Rigi Kaltbad: Kräuter Hotel Edelweiss, Regina Montum



14 Punkte

Ebersecken: Sonne

Luzern: Astoria/Thai Garden

Luzern: Des Balances

Luzern: Klingler’s im Grand Hotel National/Padrino

Luzern: La Perla ( minus 1)

Luzern: Wilden Mann/Sauvage

Oberkirch: Hirschen

Sempach Stadt: Adler (plus 1)

Sempach-Station: Sempacherhof

Sigigen: Pony

Weggis: Beau Rivage (plus 1)



13 Punkte

Adligenswil: Rössli

Eich: Sonne

Luzern: Astoria/La Cucina

Luzern: Barbatti

Luzern: Brasserie Bodu

Luzern: Il Cortile

Luzern: Galliker

Luzern: Schiff

Luzern: Villa Schweizerhof

Nottwil: Oberli’s Bahnhöfli

Rothenburg: Ochsen

Schenkon: Ox'n (neu)

St. Erhard: Mostkrug (neu)

Udligenswil: Frohsinn

Vitznau: Park Hotel/Seeterrasse (neu)

Weggis: Friedheim (13).



Blatten b.Malters: Krone (ohne Note*).