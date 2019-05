GC-Fans provozieren Spielabbruch

Bei den unschönen Szenen in der Swissporarena geht fast vergessen, dass am Sonntag auch noch Fussball gespielt wurde. Der FC Luzern zeigte dabei die feinere Klinge als der Rekordmeister und begann stark: Eleke (2.) und Vargas (4.) scheitern mit ihren Schüssen aber an GC-Goalie Lindner. In der 25. Minute kommen die Hoppers zu einem Freistoss, Sigurjonsson schiesst den Ball in die Mauer – und Schneuwly lanciert den Konter über Demhasaj und Vargas, Voca schiesst und trifft in die Füsse von Eleke, der flach zum 1:0 einschiesst. Nur drei Minuten später schiesst Vargas von der Strafraumecke, der Aufsetzer überwindet Lindner und der Ball landet in der hinteren Torecke zum 2:0.

In der Nachspielzeit erobert Demhasaj den Ball von Basic, der den Luzerner umreisst. Baric sieht als hinterster Grasshopper die rote Karte, mit dem fälligen Foulpenalty scheitert Demhasaj an Lindner. Die Chance auf das 3:0 ist vergeben.

GC muss nach dem Platzverweis von Basic mit zehn Spielern die zweiten 45 Minuten bestreiten. In der 63. Minute macht Eleke den Doppelpack perfekt, schiesst das 3:0. In der 66. Minute markiert Voca mit einem abgefälschten Schuss das 4:0, worauf sich die GC-Anhänger frustriert zeigen und von den Rängen stürmen.