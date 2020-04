Video Gebäude mitten im Städtli Willisau stand in Flammen Am Mittwochabend brach im Gebäude der Bäckerei Schwegler ein Brand aus. 16 Bewohner mussten evakuiert werden. Die Brandursache ist unklar.

(fmü/zfo/zim) Riesige Rauchwolken über dem Städtli Willisau: Am Mittwochabend ist in einem Gebäude an der Hauptgasse 1 ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr sei gegen 21.30 Uhr informiert worden, wonach ein Balkon brenne, sagt Vize-Kommandant Guido Häfliger von der Feuerwehr Willisau-Gettnau vor Ort. Kurze Zeit später sei die ganze hintere Fassade in Vollbrand gestanden. Mehrere Bewohner konnten das Haus selber verlassen. 16 Personen wurden laut Angaben von Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei, evakuiert und vom Rettungsdienst kontrolliert. Zwei Verdachtsfälle wegen Rauchvergiftungen wurden nicht bestätigt.

Die Flammen wüteten im dritten und vierten Obergeschoss, ab dem zweiten Obergeschoss habe es Rauch gegeben. «Die Gefahr war gross, dass das Feuer aufs Haus nebenan übergreifen würde», sagt Häfliger. Deshalb habe die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung die Priorität auf den Schutz des Hauses nebenan gelegt. Allenfalls habe es dort Löschwasserschäden gegeben. Im Gebäude an der Hauptgasse 1 befindet sich auch die Bäckerei Schwegler.

Im Einsatz standen die gesamte Feuerwehr Willisau-Gettnau mit 95 Personen, die Feuerwehr Hergiswil (inkl. Atemschutz) mit 35 Personen und die Feuerwehr Wolhusen mit zehn Personen (inklusive Hubretter) zur Brandbekämpfung. Die Brandursache ist noch unklar, sagte Urs Wigger am Donnerstagnachmittag auf Anfrage sagte. Branddetektive der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Vor vier Jahren brannte es im Restaurant Untertor, welches sich quer über die Strasse vom aktuellen Brandort befindet. Die Staatsanwaltschaft kam zum Schluss, dass das Feuer von einem Mann gelegt worden sein könnte, bis zum Schluss fehlten aber konkrete Beweise.

