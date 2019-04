AboPASS Gedächtnispalast 5000 m2 Theater in der Viscosistadt Emmenbrücke

Annette Windlin inszeniert auf fünf Etagen der alten Spinnerei Nylon-6 in Emmenbrücke das Stück «Gedächtnispalast». Autorin Martina Clavadetscher erzählt darin die Facetten einer Familiengeschichte, die das Publikum auf unzähligen Bühnen hautnah miterlebt.



Mit dem theatralen Grossprojekt «Gedächtnispalast» kehrt frisches Leben in die Fabrik zurück. Bald leuchten ihre Fenster in der Nacht, strömen Menschen in die Hallen, dringen Lärm und Gelächter, Musik, Gesang und die Stimmen der Spielenden nach draussen.



Die Zuschauenden betreten dieses Bühnenuniversum durch einen der vier Eingänge. Sie bahnen sich ungezwungen ihren Weg durch den Theaterabend, wandern individuell von Bühne zu Bühne, von Schauplatz zu Schauplatz und wählen frei unter den Szenen aus: Man verharrt nach Lust und Laune an Ort und Stelle. Es spielen 40 Schauspieler und Schauspielerinnen teilweise gleichzeitig ihren Part.



