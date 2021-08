Gedenkanlass 200 Jahre Doris Leuthard zum Löwendenkmal: «Es ist auch ein Mahnmal dafür, dass Gewalt nicht das richtige Mittel ist» Das Löwendenkmal in Luzern wurde am 10. August 1821 eingeweiht. Bei der Gedenk- und Jubiläumsfeier in Luzern war alt Bundesrätin Doris Leuthard die Hauptrednerin.

In Luzern fand am Dienstagvormittag die Gedenk- und Jubiläumsfeier zum 200-jährigen Bestehen des Löwendenkmals statt. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft waren zu dem Anlass eingeladen, der im Park vor dem Löwendenkmal stattfand und von Tele 1 direkt übertragen wurde. Dabei wurde in verschiedenen Reden daran erinnert, dass der in Stein gehauene Löwe im Lauf der Zeit immer wieder neu und unterschiedlich gedeutet wurde.

Alt Bundesrätin Doris Leuthard am Dienstagvormittag bei ihrer Rede vor dem Löwendenkmal in Luzern. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 10. August 2021

Hauptrednerin war alt Bundesrätin Doris Leuthard (CVP). Sie betonte: «Das Löwendenkmal ist heute ein wichtiger Tourismusmagnet und ein Ort der Ruhe und Erholung für die Einheimischen.» Es sei aber auch «ein Mahnmal an die internationale Verflechtung unseres Landes» schon vor zwei Jahrhunderten. Während damals die Schweiz via Söldnerwesen eine Partnerschaft mit dem französischen König unterhielt, pflege die heutige Schweiz eine Partnerschaft mit der EU.

«Es braucht keine Gewalt, sondern Geschick bei Verhandlungen»

«Wir müssen unsere Rolle immer wieder neu justieren», sagte Leuthard – auch jetzt, nach dem Scheitern der Rahmenverhandlungen mit der EU. Dabei gelte es manchmal auch, «mutig zu sein und eine klare Meinung zu vertreten». Die Schweiz nehme auch heute eine wichtige geopolitische Rolle ein. Seit den Ereignissen vor 200 Jahren habe sie sich zur «Hüterin des humanitären Völkerrechts entwickelt». Die Schweiz sei eine Vermittlerin der guten Dienste und diene den Ländern der Welt als «Dialog-Plattform». Der in Stein gehauene Löwe erinnere aber auch daran, dass Gewalt nicht das richtige Mittel ist, wenn es darum gehe, sich für etwas einzusetzen: «Es braucht keine Gewalt, sondern Geschick bei Verhandlungen.»

Stadtpräsident Beat Züsli spricht an der Gedenkfeier. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 10. August 2021

Etwas fehle beim Löwendenkmal aber, sagte Leuthard am Schluss ihrer Rede:

«Es fehlt die Löwin neben dem sterbenden Löwen.»

Frauen seien in der damaligen Zeit leider «nur eine Randnotiz» gewesen. Dabei hätten sie eine überaus wichtige Rolle gespielt: «Sie waren als Ersatz für die in den Krieg gezogenen Väter und Söhne die Versorger der Familie, sie sorgten für das Funktionieren der Gesellschaft.» Leuthard zeigte sich zudem überzeugt:

«Wenn die Frauen schon damals in der Politik eine Rolle gespielt hätten, wäre die Geschichte weniger blutig verlaufen.»

Auch heute, 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts, sei die Gleichberechtigung in der Gesellschaft noch immer nicht erreicht, so Leuthard.