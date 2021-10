Gedenkstätten Armee stellt Verzeichnis mit 51 Denkmälern aus dem Kanton Luzern online Die Schweizer Armee hat ein Inventar von bestehenden Armee- und Kriegsdenkmälern erstellt. Über 900 Erinnerungszeichen sind nun online abrufbar, 51 davon befinden sich im Kanton Luzern.

Das Löwendenkmal in Luzern erinnert an die gefallenen Schweizergardisten beim Tuileriensturm 1792 in Paris. Keystone

Sie erinnern an Gefechte zur Zeit der Alten Eidgenossenschaft, an europäische Kriege oder die Präsenz der Armee. Von den zahlreichen Skulpturen, Obelisken und Gedenktafeln sind aber nur die wenigsten der Allgemeinheit bekannt, wie zum Beispiel das Löwendenkmal in Luzern. Nun hat die Schweizer Armee erstmals ein Inventar dieser Denkmäler erstellt, wie sie am Freitag mitteilt. Die Denkmäler wurden dabei nach Kanton aufgelistet, in Kategorien unterteilt und fotografisch festgehalten. Sehen Sie sich an, welche Denkmäler aus Luzern aufgelistet wurden. Bei Gelegenheit können Sie gleich noch ihr Wissen über die Zentralschweizer Denkmäler testen:

nächste Frage Wie gut kennen Sie diese Zentralschweizer Denkmäler? Das Quiz starten Den Start machen wir Ihnen leicht: Wo steht das bekannteste Telldenkmal der Schweiz? Stans Altdorf Schwyz Stans Altdorf Schwyz nächste Frage «Das ist das traurigste und bewegendste Stück Stein der Welt», schrieb Mark Twain über das Löwendenkmal in Luzern. An was erinnert es? An die gefallenen Schweizergardisten beim Tuileriensturm 1792 An die Niederlage der Helvetier gegen Caesar in der Schlacht bei Bibracte 58 v. Chr. An die katholischen Opfer des Sonderbundskriegs 1847 An die gefallenen Schweizergardisten beim Tuileriensturm 1792 An die Niederlage der Helvetier gegen Caesar in der Schlacht bei Bibracte 58 v. Chr. An die katholischen Opfer des Sonderbundskriegs 1847 nächste Frage Das Winkelrieddenkmal in Stans zeigt die entscheidende Szene der Schlacht, die Arnold Winkelried (liegend unten) zum Helden machte. Gemäss Legende ergriff der mutige Krieger einige Spiesse der Habsburger, rammte sie sich in den Körper und öffnete so den Eidgenossen eine Gasse. Wo wurde Arnold Winkelried zum Helden? Schlacht von Morgarten 1315 Schlacht von Sempach 1386 Schlacht von Marignano 1515 Schlacht von Morgarten 1315 Schlacht von Sempach 1386 Schlacht von Marignano 1515 nächste Frage Die Monumental-Plastik «Wehrbereitschaft» des Zürcher Bildhauers Hans Brandenberger kam nach der Landesausstellung 1939 in die Zentralschweiz. Wohin? Brunnen Schwyz Muotathal Brunnen Schwyz Muotathal nächste Frage Der Bauernjunge hält die Hände abwehrend über seinen Kopf, blickt angstvoll in den stahlblauen Himmel über dem Muotathal. Seit über 70 Jahren steht er da, auf dem Denkmal, das an ein Unglück erinnert, welches sieben junge Menschenleben forderte. Was war geschehen? Eine Flutkatastrophe: Ein Hochwasser der Muota überraschte eine Bauernfamilie im Schlaf. Ein Arbeitsunfall: Ein Bauernbub löste beim Wildheuen einen Steinschlag aus. Ein Fliegerunglück: Vier Flugzeuge der Schweizer Armee zerschellten an den Felswänden. Eine Flutkatastrophe: Ein Hochwasser der Muota überraschte eine Bauernfamilie im Schlaf. Ein Arbeitsunfall: Ein Bauernbub löste beim Wildheuen einen Steinschlag aus. Ein Fliegerunglück: Vier Flugzeuge der Schweizer Armee zerschellten an den Felswänden. nächste Frage Wir bleiben im Kanton Schwyz: Bei Küssnacht am Rigi steht diese Kapelle. An was erinnert sie? Den tragischen Tod von Königin Astrid bei einem Autounfall 1935. An einen Blitzeinschlag, bei dem ein ganzer Bauernhof komplett niederbrannte und alle Bewohner sowie zahlreiche Tiere ihr Leben lassen mussten. An die Marienerscheinung eines Bauern im 18. Jahrhundert. Den tragischen Tod von Königin Astrid bei einem Autounfall 1935. An einen Blitzeinschlag, bei dem ein ganzer Bauernhof komplett niederbrannte und alle Bewohner sowie zahlreiche Tiere ihr Leben lassen mussten. An die Marienerscheinung eines Bauern im 18. Jahrhundert. nächste Frage Aufbau des Denkmals zu Ehren von Carl Spitteler am General-Guisan-Quai in der Stadt Luzern: Vor über 100 Jahren erhielt der Schweizer Schriftsteller und Journalist Carl Spitteler (1845–1924) den Literaturnobelpreis. Doch weshalb steht dieses Denkmal in der Stadt Luzern? Carl Spitteler wurde in Luzern geboren. Weil der bisher einzige Schweizer Literaturnobelpreisträger in Luzern viele Spuren hinterlassen hat. Carl Spittelers Versepos «Olympischer Frühling» handelt in Luzern. Carl Spitteler wurde in Luzern geboren. Weil der bisher einzige Schweizer Literaturnobelpreisträger in Luzern viele Spuren hinterlassen hat. Carl Spittelers Versepos «Olympischer Frühling» handelt in Luzern. nächste Frage Im Kanton Zug gibt es neun Erinnerungsorte an die Kappelerkriege. Der Milchsuppenstein ist sicher der am schönsten gelegene. Wo steht dieser Gedenkstein? Cham Baar Zug Cham Baar Zug nächste Frage Und jetzt ab auf den Vierwaldstättersee: Der Schillerstein, auch unter dem Namen Mythenstein bekannt, ist ein etwa 20 Meter hoher, markanter Felsblock, der am Eingang zum Urnersee aus dem Wasser ragt. Seit wann sieht der Schillerstein so aus, wie er sich uns heute präsentiert? 1859 (100. Geburtstag des Dichters) 1805 (Todesjahr des Dichters) 1905 (100. Todesjahr des Dichters) 1859 (100. Geburtstag des Dichters) 1805 (Todesjahr des Dichters) 1905 (100. Todesjahr des Dichters) nächste Frage Wir bleiben in der Urschweiz: Wo steht dieses Denkmal? Ennetmoos Küssnacht Stans Ennetmoos Küssnacht Stans nächste Frage Nein, dieses Bild stammt nicht aus Russland, sondern aus der Schöllenenschlucht: An was erinnert das grosse in den grünen Gotthardgranit gehauene Denkmal bei der Teufelsbrücke? An den Aufenthalt von Stalins Tochter Swetlana Allilujewa in der Schweiz. An das Schweizer Exil des russischen Revolutionsführers Lenin. An den russischen General Alexander Suworow und seine gefallenen Soldaten. An den Aufenthalt von Stalins Tochter Swetlana Allilujewa in der Schweiz. An das Schweizer Exil des russischen Revolutionsführers Lenin. An den russischen General Alexander Suworow und seine gefallenen Soldaten. nächste Frage Oberägeri besitzt eines der grössten Denkmäler für einen Musiker weit und breit. Die Errichtung war ein kleiner Kraftakt. Wem ist das Denkmal gewidmet? Jost Ribary George Ham Page Alois Betschart Jost Ribary George Ham Page Alois Betschart nächste Frage Zwei Minuten, 34 Sekunden – und aus einem bedeutungslosen Donnerstag im Herbst wird ein schwarzer Tag in der Geschichte. Wem ist diese Gedenkstätte in Zug gewidmet? Den Opfern eines Flugzeugabsturzes. Den Opfern des zweiten Weltkriegs. Den Opfern des Attentats im Zuger Regierungsgebäude. Den Opfern eines Flugzeugabsturzes. Den Opfern des zweiten Weltkriegs. Den Opfern des Attentats im Zuger Regierungsgebäude. nächste Frage Diese Gedenkstätte stehnt unweit des Winkelrieddenkmals in der Nähe der Schlachtkapelle Sempach. An was erinnert dieses Helgenstöckli? An ein Frühstück An einen heldenhaften Krieger An eine Erleuchtung An ein Frühstück An einen heldenhaften Krieger An eine Erleuchtung nächste Frage In Sachseln steht seit 1991 eine über zwei Meter hohe Bronzestatue des Luzerner Bildhauers Rolf Brem. An welche Frau erinnert dieses Personendenkmal? Johanna Spyri, Autorin Hedi Burach-Enz, Hebamme Dorothee Wyss, alleinerziehende Mutter Johanna Spyri, Autorin Hedi Burach-Enz, Hebamme Dorothee Wyss, alleinerziehende Mutter nächste Frage Geschafft. Danke fürs Mitspielen. 70 bis 80 Punkte: Sie sind ein wahrer Denkmalkenner. – 65 bis 55 Punkte: Denkmäler beschäftigen Sie nicht zum ersten Mal. – 50 bis 25 Punkte: Denkmäler regen Sie zum Denken an. – 0 bis 20 Punkte: Für Sie sind Denkmäler nicht viel mehr als stumme Zeugen der Geschichte. Zusätzlich hat das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo die Denkmäler auf eine Landeskarte übertragen. Im Folgenden ist ein Ausschnitt zu sehen, der die Zentralschweizer Denkmäler aufzeigt.:

Das Inventar soll den Erinnerungszeichen Sichtbarkeit verleihen und als Grundlage für wissenschaftliche Studien dienen, heisst es. Die Armee wolle aber auch ihre eigene Geschichte in Form von Monumenten reflektieren. Aufgelistet wurden Denkmäler, die Bezug nehmen auf alteidgenössische Schlachten oder auf die Aktivdienste der Armee. Aber auch Gedenksteine in Erinnerung an die Internierten während der beiden Weltkriege, militärische Verbände oder Armee-Unglücke finden sich im Inventar. (dpo/rad)