Gefährliche Waldspaziergänge: Das Zeckenvirus breitet sich so stark aus wie noch nie 405 Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) aufgrund von Zeckenstichen sind bis Ende August schweizweit gemeldet worden – ein Rekord. Immerhin: Nur 33 Fälle stammen aus dem Kanton Luzern.

Eine Zecke lauert auf einem Blatt auf Beute. Bild: Patrick Pleul / DPA

Das schöne Wetter und das Coronavirus haben viele Leute zum Spaziergang oder zum Joggen in den Wald gelockt. Doch dort lauert ein anderes Virus: die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Der Erreger wird wie die Borreliose, eine bakterielle Krankheit, durch Zeckenstiche übertragen. Und das ist in diesem Jahr besonders häufig passiert. 406 Fälle von FSME hat es inklusive Nachmeldungen bis Ende August schweizweit gegeben, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage mitteilt. Das ist der höchste Wert seit Einführung des Meldesystems 1988.

FSME verläuft oft harmlos, kann aber bei wenigen Prozent der Erkrankten zu einer Hirnhautentzündung führen. Im Gegensatz zur Borreliose gibt es gegen FSME eine Impfung. Mit Ausnahme der Kantone Genf und Tessin zählt die ganze Schweiz zum Risikogebiet. Übrigens ist von Zeckenstichen die Rede, weil die Tiere wie Mücken über einen Stechrüssel verfügen.

48 Meldungen aus der Zentralschweiz

Gemäss BAG stammen von den 406 Fällen 48 aus der Zentralschweiz und davon 33 aus dem Kanton Luzern. Ob die Rekordzahl in erster Linie auf die Pandemie und die damit verbundenen häufigen Ausflüge ins Freie zurückzuführen ist, bestätigt das BAG nicht.

FSME-Erkrankungen in der Schweiz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jahr 0 100 200 300 400 500 113 113 405 405

Laut Sprecher Yann Hulmann würden hierzu keine Daten vorliegen. Die Zahl der Personen, die sich im Freien aufhalten, sei zwar ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige:

«Die Häufigkeit von Erkrankungen, die durch Zecken übertragen werden, ist ein komplexes Geschehen, das von vielen Faktoren abhängig ist.»

So seien klimatische Bedingungen, die Höhenlage und der Zyklus der Fruchtbildung von Bäumen genauso entscheidend, wie das Auftreten der Wildtiere und der Zecken selbst. Eine Rolle spielen laut Hulmann auch die Häufigkeit sonniger Wochenenden und wie gut sich die Bevölkerung schützt – sei es durch das Tragen langer Kleidung oder eine Impfung.

Diese Gemeinden sind seit 10 Jahren FSME-frei Der Bund erfasst sämtliche Fälle von FSME-Erkrankungen und führt Statistik über jede einzelne Gemeinde. Im Kanton Luzern gab es in den letzten zehn Jahren insgesamt fast 200 Fälle. Diese sind aber regional nicht gleichmässig verteilt. So gibt es etliche Gemeinden, die seit einem Jahrzehnt gar keine FSME-Fälle verzeichneten. Dazu gehören unter anderem Kriens, Emmen, Malters, Meggen, das ganze Rontal, Eschenbach, Ballwil, Neuenkirch, Hildisrieden, Grossdietwil, Geuensee, Schenkon, Schüpfheim und Escholzmatt-Marbach. (rk)

Impfungen auch im Schnelldurchgang möglich

Für eine Impfung ist es laut Hulmann nie zu spät. Idealerweise würden die drei Impfdosen zwar in der kalten Jahreszeit verabreicht. Es könne aber auch ein sogenanntes Schnellschema angewendet werden, bei dem die Impfstoffe innerhalb von maximal drei Wochen zwei- bis dreimal verabreicht werden. In spätestens 18 Monaten ist dann ein weiterer Nadelstich nötig. Die Impfungen werden von den Krankenkassen übernommen, wenn sich die betroffenen Personen in den Risikogebieten aufhalten oder dort wohnen – also überall ausser in Genf und im Tessin. Ob geregelt oder schnell: Nach zehn Jahren ist eine Auffrischung empfohlen.

Die Zahl der FSME-Fälle hat in den letzten Jahren in der Tendenz zugenommen. So wurden seit 2017 jeweils bis Ende August immer über 200 Fälle registriert. Laut BAG-Sprecher Yann Hulmann geht in der Regel die Zeckensaison Ende August zu Ende – auch wenn jeweils auch im September und im Oktober noch geringe Fallzahlen auftreten würden.

Das sind die Zecken-Risiko-Orte (orange eingefärbt) im Kanton Luzern