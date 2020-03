Gefängnis Grosshof in Kriens richtet Quarantäne-Abteilung ein – Luzerner Gerichte vertagen Verhandlungen

In den Luzerner Gerichtssälen herrscht gähnende Leere: Bis Ende Monat finden genau noch zwei öffentliche Verhandlungen statt. «Verhandlungen werden bei den Luzerner Gerichten bis am 19. April nur in den dringendsten Fällen durchgeführt, dies zum Schutz aller Beteiligten», sagt der Informationsbeauftragte Christian Renggli. «Darunter fallen insbesondere Verfahren, in denen es um Freiheitsentzug geht oder den Eintrag von Bauhandwerker-Pfandrechten.» Verfahren ohne Verhandlung würden normal weiterlaufen. «Es gilt kein genereller Fristen- oder Rechtsstillstand.»



Nichts ändere sich auch am Grundsatz, dass Gerichtsverhandlungen öffentlich und Besucher zugelassen sind. «Falls eine Verhandlung durchgeführt wird, ist der nötige Abstand einzuhalten. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.» Keinen Zutritt erhalten Personen, die Grippesymptome aufweisen oder Kontakt mit Erkrankten hatten. «Eine unserer Mitarbeiterinnen ist derzeit in Quarantäne, dies als Vorsichtsmassnahme», sagt Renggli.

Kein Zutritt für Besucher am Bundesgericht

Auch das Bundesgericht mit Sitz in Lausanne und den beiden sozialrechtlichen Abteilungen in Luzern hat seinen Betrieb reduziert. Im Fokus stünden nun «prioritäre Aufgaben», heisst es in einer Mitteilung. Was genau darunter fällt, wird gegenwärtig festgelegt. Der Rechtsschutz bleibe in allen dringenden Angelegenheiten – namentlich im Zusammenhang mit Haftsachen, Erwachsenen- und Kindesschutz, sowie vorsorgliche Massnahmen – gewährleistet.

Für die in laufenden Verfahren angesetzten Fristen hat das Gericht einen Stillstand vom 19. März bis zum 19. April beschlossen. Der Zutritt zu den Gerichtsgebäuden in Lausanne und Luzern ist auf die Angestellten beschränkt.